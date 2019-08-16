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48 yıl hapis cezası bulunan kadın özel ekiple yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

BURSA'da, 48 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Aycan Atmaca (26), kurulan özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.  Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş toplam 48 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası ile 2 bin 400 TL para cezası bulunan Aycan Atmaca'yı bulmak için özel ekip kurdu.

48 yıl hapis cezası bulunan kadın özel ekiple yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 48 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Aycan Atmaca (26), kurulan özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş toplam 48 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası ile 2 bin 400 TL para cezası bulunan Aycan Atmaca'yı bulmak için özel ekip kurdu. Bir süre şüpheliyi takibe alan ekipler, Atmaca'nın Kent Ormanı'nda bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Atmaca'yı yakaladı. Emniyete götürülen Aycan Atmaca, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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48 yıl hapis cezası bulunan kadın özel ekiple yakalandı

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