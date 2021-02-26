HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 48 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı Mersin’de yakalandı

48 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı Mersin’de yakalandı

26.02.2021 13:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da 2011 yılında meydana gelen bir cinayet olayından aranan ve hakkında kesinleşmiş 48 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, Mersin’de saklandığı evde yakalandı.

Van’da 2011 yılında meydana gelen bir cinayet olayından aranan ve hakkında kesinleşmiş 48 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı, Mersin’de saklandığı evde yakalandı. 2013 yılından bu yana aranması bulunan şüpheli, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Ben kimseyi öldürmedim, suçsuzum. Benim yerimde kim olsa kaçardı. Cinayet işlediğim yalan" dedi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Van’da 2011 yılında meydana gelen cinayet olayından aranan Mehmet Şefik D.’nin Mersin’de olduğunu tespit etti. Uzun süreli bir çalışma yapan ekipler, ’tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 2013 yılından bu yana aranan ve hakkında 48 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi’nde bir adreste saklandığını belirledi. Zanlı, sabaha karşı düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

"Benim yerimde kim olsa kaçardı"
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Ben kimseyi öldürmedim, suçsuzum. Hapis cezam yok. Benim yerimde kim olsa kaçardı. Cinayet işlediğim yalan, benim yerim belli, telefonum belli" diye konuştu.
Öte yandan, aynı dosyadan daha önce de 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları Ünlülerin unutulmayan gafları
MEB, Sağlık Bakanlığına gönderdi! Öğretmenler için aşılama sürecinin detayları belli olduMEB, Sağlık Bakanlığına gönderdi! Öğretmenler için aşılama sürecinin detayları belli oldu
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları
1/

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

İSKİ su kesintisi 26 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 26 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 26 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

26 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Çizgili Yelve'nin Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yeni gelişme

'Boğaziçi' soruşturmasında yeni gelişme

'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.