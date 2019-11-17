HABER

48 yıldır demir dövüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 10:17 | Son Güncelleme

BURDURLU Mehmet Potak (60), ilkokuldan mezun olduğu 1971 yılından bu yana sıcak demircilik yapıyor.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDURLU Mehmet Potak (60), ilkokuldan mezun olduğu 1971 yılından bu yana sıcak demircilik yapıyor. Potak, sıcaklığı 55-60 dereceyi bulan demirci ocağı karşısında 48 yıldır günde 10 saat demir dövüyor.
Burdur'da oturan Mehmet Potak, 1971 yılında ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında demirci olarak çalışmaya başladı. Askerliğini tamamlayıp mesleğine dönen Mehmet Potak, Burdur Bakırcılar Arastası'ndaki 30 metrekarelik dükkanında yeğeni Uğur Kanık ile baba mesleği sıcak demirciliği sürdürüyor.
'SON BİRKAÇ USTAYIZ'
Mehmet Potak, "Yaklaşık 48 yıldır bu işi yapıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Meslekte çırak yetişmediği için sıkıntılar var. Güç gerektiren bir meslek ama işimizi kolaylaştıran makineler var. Meslek zor olsa da önemli değil önemli olan bu mesleği bizden sonra yürütecek kimse yok. Bakırcılar Arastası'nda son birkaç ustayız. Bizden sonra yapacak kimse yok" dedi.
'MESLEĞE HEVESLENEN YOK'
Eğitim sisteminin değişmesinden sonra sadece kendi mesleklerinde değil birçok meslekte çırak yetişmediğini savunan Mehmet Potak, "Çıraklık yıllarımda bu mesleği yapan birçok kişi vardı. Şu anda bu işi yapan birkaç kişi kaldık. Eğitim sistemi değişti, çırak yetişmemesinde bunun rolü oldu. Herkes okumaya hevesleniyor. Mesleğe heveslenen yok. Yanımda en son 25 sene önce çırak yetişmişti" diye konuştu.
'BİZDEN SONRA YAPACAK KİMSE YOK'
Potak'ın yeğeni Uğur Kanık (47) da ilkokulda okuduğu yıllarda yaz tatillerinde bu meslekte çalışmaya başladığını belirtti. Uğur Kanık, şöyle dedi:
"Mesleğimiz dede mesleği. İlkokulu bitirdikten sonra çırak olarak mesleğe başladım. Burada askere gidene kadar çalıştım. Askerden geldikten sonra da mesleğime devam ediyorum. Yaklaşık 38 yıldır bu mesleğin içindeyim. Mesleğimi seviyorum. Dışardan bakıldığında zor gibi gözükse de bir şeyler üretmek çok zevkli. Eğitim sistemi değiştiği için birçok meslek bitiyor. Bizim mesleğimiz de bunlardan biri. Çırak yetişmiyor. Bizden sonra yapacak kimse yok. Şu anda Bakırcılar Arastası'nda çalışan esnaf arkadaşların çoğu baba- oğul, ağabey- kardeş çalışıyor, biz dayı- yeğen olarak çalışıyoruz."
'BİZİM ÜRETTİKLERİMİZ DAHA KALİTELİ'
Önceleri, saban ve pulluk gibi tarım aletleri imalatı yaptıklarını anlatan Kanık, "Şimdi küçük tahra, nacak gibi kesici aletler yapıp satıyoruz. Bizim imalatımız el emeği olduğu için fabrikasyon ürünlere nazaran biraz daha farklı. Fabrikasyonlara göre bizim ürettiklerimiz daha kaliteli. İnsuyu Ovası'nda fasülye, pancar çapası yapanlar bizim ürünlerimizi kullanıyor. Toptan ve perakende satış yapıyoruz" dedi. Kanık, çalıştıkları demirci ocağının ateşinin güneş ısısıyla birlikte 55- 60 dereceye ulaştığını da anlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastıPolisin aradığı mendilci sırra kadem bastı
- Beton yığınlarının içerisinde botanik bahçesi- Beton yığınlarının içerisinde botanik bahçesi
Çocuklar suçtan muay thai ile uzaklaştıÇocuklar suçtan muay thai ile uzaklaştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İstanbul'da yangın paniği! Vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi!

Korku dolu gözlerle izlediler! Ekipleri alarma geçiren yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.