Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 48 yıllık eşinden öyle bir intikam aldı ki... Her sabah mezarının başına gidip idrarı yapıyordu

48 yıllık eşinden öyle bir intikam aldı ki... Her sabah mezarının başına gidip idrarı yapıyordu

26.09.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmaya yaşlı bir adamın eski eşinden intikam almak için her sabah mezarının başına giderek idrarını yaptığı ortaya çıktı. Aile üyeleri tarafından mezarlığa yerleştirilen gizli kamera sayesinde adamın her sabah aynı saatte kadının mezarının başına geldiği ve tuvaletini yaptığı öğrenildi.

48 yıllık eşinden öyle bir intikam aldı ki... Her sabah mezarının başına gidip idrarı yapıyordu

Linda Louise Torello isimli bir kadın 2017 yılında 66 yaşındayken kanser hastalığından hayatını kaybetti. New York’un Tappan Reform Kilisesi’ne bağlı mezarlığa gömülen kadının 43 yaşındaki oğlu Michael Murphy annesinin mezarını ziyaret ettiğinde dışkı dolu bir poşet buldu. İlk başta Murphy dışkı dolu poşetin bir köpek gezdiricisi tarafından oraya bırakıldığını düşündü. Ancak bir sonraki ziyaretinde de aynı manzarayla karşılaşınca durumu polise şikayet etti. Torello'nun çocukları, faili yakalamak için mezarlıktaki müdürden mezarın yanına bir kamera yerleştirmek için izin aldı.

Tam 43 yıldır yanlış mezarı ziyaret ediyor! “Annem başka bir adama çiçek götürürken büyükbabam yapayalnız kaldı”Tam 43 yıldır yanlış mezarı ziyaret ediyor! “Annem başka bir adama çiçek götürürken büyükbabam yapayalnız kaldı”

“ACIMIZI DAHA DA BÜYÜKTÜ”

2

Murhpy ve kız kardeşi mezarlığa yerleştirdikleri gizli kamera görüntülerini incelediklerinde anneleriyle kısa süreliğine evli kalan bir adamın her sabah mezarlığın başına gelerek tuvaletini yaptığını fark etti. Torello’un çocukları adamın özellikle her sabah saat 06.15’te mezarlığa gittiğini gösteren kamera kayıtlarına ulaştı.

1

Acılı evlat, "Saklanırken titriyordum. Kız kardeşim ağlıyordu. Hastaydım, çok sinirliydim" dedi. Murphy, böyle bir eylemin kurbanı olmanın hissettiği büyük acıyı, annesinin ölümünü daha da zorlaştırdığını söyledi.

Bu mezarlık tartışma yaratıyor! Kadın ve erkek cinsel organlarına benzeyen mezar taşları sosyal medyada gündem olduBu mezarlık tartışma yaratıyor! Kadın ve erkek cinsel organlarına benzeyen mezar taşları sosyal medyada gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildiKehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi
Olay açıklama! “Seks işçisi olduğumu duyunca üçlü ilişki istedi”Olay açıklama! “Seks işçisi olduğumu duyunca üçlü ilişki istedi”
Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadıKavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı
Anahtar Kelimeler:
Amerika mezarlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dehşeti yaşadılar! 3 yaşındaki çocuk anne katili oldu

Dehşeti yaşadılar! 3 yaşındaki çocuk anne katili oldu

Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

Babasının düğününde sağdıcıyla birlikte oldu! ''Haberi yok''

Olay açıklama! “Seks işçisi olduğumu duyunca üçlü ilişki istedi”

Olay açıklama! “Seks işçisi olduğumu duyunca üçlü ilişki istedi”

Görenler şaşkına döndü! Sokakta tanga bikinleriyle yürüdüler

Görenler şaşkına döndü! Sokakta tanga bikinleriyle yürüdüler

İlginizi Çekebilir

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.