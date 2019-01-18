HABER

486'ncı yılında okunan 37 bin 905 hatimin duası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 15:11 | Son Güncelleme

ERZURUM'u doğal afetlerden korumak için 486 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında, tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

486'ncı yılında okunan 37 bin 905 hatimin duası yapıldı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'u doğal afetlerden korumak için 486 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında, tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı. Ulu Cami’deki duaya yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Duaya katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an bir hayat kitabıdır, bu açıdan onun hayat veren değerini, mesajını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içinde olalım" dedi.
Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, 14 Aralık 2018'de başlayan Binbir Hatimin duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Cami'de yapıldı. Erzurum'da yaklaşık bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 37 bin 905 hatimin duası için vatandaşlar tarihi Ulu Cami'ye akın etti. 2 bin 216 metrekare alana sahip 5 bin kişi kapasiteli camiyi ve çevresini, yaklaşık 10 bin kişi doldurdu. Camiye giremeyenler kapı önlerinde bekledi.
Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı hatim duasında, imam hatip ve hafızlar Bünyamin Topçuoğlu, Mustafa Kızılcaoğlu, Ali Turhan ve Fas'tan gelen İlyas Lamhayaoui Kur'an okudu. Müftülük korosunun ilahileri seslendirdiği camide kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an bir hayat kitabıdır, bu açıdan onun hayat veren değerini, mesajını en doğru şekilde anlamanın ve yaşamanın gayreti içinde olalım. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, gençlerimizle kadınımızla erkeğimizle. Zira bugünün bunalımlar yaşayan türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajının merhamet, adalet, ahlak yüklü hayat veren ilkelerini taşımak bizim için en büyük sorumluluktur" diye konuştu.
Kur'an okumayı bilmeyenlerin öğrenmesini isteyen Prof. Dr. Erbaş, insanlığın kurtuluşunun bundan geçtiğini söyledi. Erbaş, konuşmasından sonra yaklaşık bir ay boyunca okunan 37 bin 905 hatimin duasını yaptı.
'PİR ALİ BABA BAŞLATMIŞ'
Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde oturan Pir Ali Baba, "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur" diyerek 486 yıl önce geleneği başlatır. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfeder. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar gelenek aralıksız sürer. Savaş sırasında ara verilen gelenek, daha sonra aksamadan devam eder.

FOTOĞRAFLI

486'ncı yılında okunan 37 bin 905 hatimin duası yapıldı486'ncı yılında okunan 37 bin 905 hatimin duası yapıldı486'ncı yılında okunan 37 bin 905 hatimin duası yapıldı486'ncı yılında okunan 37 bin 905 hatimin duası yapıldı

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
4 yaşındaki Görkem, karne almak için ağladı4 yaşındaki Görkem, karne almak için ağladı
Pilot:Kalkan uçak kuşa çarptıPilot:Kalkan uçak kuşa çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.