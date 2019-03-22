‘48’inci İstanbul Mücevher Fuarı’ görkemli bir açılışla başladı

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası nitelikli, mücevher ihtisas fuarı olan ‘48’inci İstanbul Mücevher Fuarı’ başladı. Toplam 1250 firmanın yer aldığı ve 120 ülkeden 30 bin ziyaretçinin beklendiği fuarın hedefi 200 milyon dolar

ihracat.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 21 - 24 Mart tarihleri arasında gerçekleşen fuarın açılışını, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri (UBM) Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, UBM Asia Senior Vice President David Bondi ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen kuyumcu odası başkanları birlikte yaptı.

“Bu fuarın, 6 milyar doları elde etmeye büyük bir katkısı olacak”

Fuarın güzel bir şekilde başladığını söyleyen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Fuarın ilk gününden çok memnunuz. Eğer ki bu şekilde 4 günü tamamlarsak çok başarılı bir fuar geçirmiş olacağız. Bizim ‘turizm’ dediğimiz müşterilerimiz var. İzmir’den Alanya’ya kadar olan kıyı şeridindeki müşteri grubumuz. Onlar yoğunlukta çünkü sezona hazırlanıyorlar. Bu sene turizm sezonu çok iddialı gözüküyor. Dolayısıyla ilk gün ağırlıklı olarak tüm turizm kıyısı müşterileri burada. Bu da bizim için iyiye işaret. İç piyasaya geldiğimizde oradaki müşterilerimiz biraz daha sakin. Özellikle altında veya mücevheratta kredi kartına taksit durumunun kaldırılmasından dolayı biraz temkinli alışveriş yapıyorlar. Bunların dışında esas bizim hedefimiz olan, yabancı alıcılar. Bizim en iddialı olduğumuz kısımlardan bir tanesi de bu. Yabancılardan olabildiğince yoğun bir heyetin gelmesini bekliyoruz” dedi.

İhracatçılar Birliği olarak hedeflerini geçen seneye göre yüzde 30 arttırdıklarını vurgulayan Mustafa Kamar, “Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Bu fuarın, 6 milyar doları elde etmeye büyük bir katkısı olacak. Özellikle yabancı alım heyetleri ve VIP alım heyetleri ile bu rakamı böyle fuarlar sayesinde yakalayacağımızı umut ediyorum. Yarın ve yarından sonra daha yoğun bir yabancı alım grubu bekliyoruz. Fuarımız, pazar gününe kadar bu yoğunlukta devam edecek gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.