HABER

48’inci New York Maratonu’nu 2,5 Milyon Kişi İzledi

04.11.2018 23:30 | Son Güncelleme

Bu yıl 48’incisi düzenlenen geleneksel New York Maratonu sona erdi. 48’inci New York Maratonu’na 51 bin atlet katıldı. Maratonun yapıldığı yolları 2,5 milyon kişi doldurdu

48’inci New York Maratonu’nu 2,5 Milyon Kişi İzledi

Bu yıl 48’incisi düzenlenen geleneksel New York Maratonu sona erdi. 48’inci New York Maratonu’na 51 bin atlet katıldı. Maratonun yapıldığı yolları 2,5 milyon kişi doldurdu. Maratonu erkeklerde Etiyopyalı atlet Lelisa Desisa, kadınlarda Kenyalı atlet Mary Keitany kazandı.

İlk kez New York Maratonu’nda birinciliği elde eden Etiyopyalı atlet Lelisa Desisa yarışı 2 saat 5 dakika 59 saniyede tamamladı.

Dördüncü kez New York Maratonu’nda birinciliği elde eden Mary Ketitany de 2 saat 22 dakika ve 22 saniyede yarışı tamamladı.

New York Maratonu’nun kadınlar tekerlekli sandalye kategorisinde ise erkelerde Amerikalı Daniel Romanchuck, kadınlarda İsviçreli Manuela Schar birinciliği elde etti.

Yaklaşık 42 kilometrelik maraton Staten Island’da başladı, Central Park’ta sona erdi. New York Polisi, New York Maratonu’nun yarış güzergahını dolduran 2.5 milyon kişi tarafında izlendiğini açıkladı.

Yoğun güvenlik tedbirleri alındı

Maraton yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Maraton güzergahına çıkan yollar olası bombalı saldırılarına karşı önlem olarak kum yüklü kamyonlarla kapatıldı. İzleyiciler güzergaha üstleri arandıktan sonra alındı.

Maraton güzergahında New York Polis Teşkilatına (NYPD) bağlı özel anti terör timleri, acil müdahale timleri, özel ağır silahlarla donatılmış ESU, CRC, SRG timleri, K9 köpekleriyle birlikte çalışan bomba uzmanları ve atlı polisler görev yaptı. Olası kimyasal saldırı ihtimallerine karşı da önlem alan New York polisi anti kimyasal araç ve timlerini de maratonun yapıldığı güzergahın belirli noktalarında konuşlandırdı. Binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Polis helikopterleri maratonu havadan izledi. Denizde ise New York Polisi’ne bağlı botlarla birlikte sahil güvenlik botları güvenliği sağladı.

Bin dolarla başlayan New York Maratonu'nun bütçesi on milyonlara ulaştı

New York Maratonu ilk kez 1970 yılında yapıldı. Fred Lebow ve Vince Chiappetta tarafından düzenlenen ilk maratonun tamamı Central Park’ta yapılmıştı. Maratona 127 erkek koşucu katılmış sadece 55’i tamamlayabilmişti.

Maratona katılım ücreti bir dolar, maratonun toplam bütçesi ise bin dolardı. Her yıl gelişerek büyüyen New York Maratonu uluslararası bir kimlik kazandı. Bütçesi ise yıllar geçtikçe onlarca milyonla ifade edilmeye başlandı. 48 yıldır yapılan New York Maratonu sadece 2012 yılında Sandy Kasırgası nedeniyle iptal edildi. Bugün yapılan 48’inci New York Maratonu’nda kazananlara verilen para ödüllerinin toplamı bir milyon doları aştı.

PARTNERÖlmenin yasak olduğu ada SvalbardÖlmenin yasak olduğu ada Svalbard
Koalisyon SDG’yle Türkiye Sınırında Devriye GeziyorKoalisyon SDG’yle Türkiye Sınırında Devriye Geziyor
Kuzey Kore’yle Nükleer Görüşmeler Yeniden BaşlıyorKuzey Kore’yle Nükleer Görüşmeler Yeniden Başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi

ABD'den flaş açıklama: Hesap soracağız!

ABD'den flaş açıklama: Hesap soracağız!

ABD'yi sarsan ölüm haberi!

ABD'yi sarsan ölüm haberi!

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Yeni Kaledonyalılar Fransa'dan ayrılmak için sandık başına gitti

Yeni Kaledonyalılar Fransa'dan ayrılmak için sandık başına gitti

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.