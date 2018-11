48’inci New York Maratonu’nu 2,5 Milyon Kişi İzledi

Yaklaşık 42 kilometrelik maraton Staten Island’da başladı, Central Park’ta sona erdi. New York Polisi, New York Maratonu’nun yarış güzergahını dolduran 2.5 milyon kişi tarafında izlendiğini açıkladı.

Bu yıl 48’incisi düzenlenen geleneksel New York Maratonu sona erdi. 48’inci New York Maratonu’na 51 bin atlet katıldı. Maratonun yapıldığı yolları 2,5 milyon kişi doldurdu. Maratonu erkeklerde Etiyopyalı atlet Lelisa Desisa, kadınlarda Kenyalı atlet Mary Keitany kazandı.

Maraton güzergahında New York Polis Teşkilatına (NYPD) bağlı özel anti terör timleri, acil müdahale timleri, özel ağır silahlarla donatılmış ESU, CRC, SRG timleri, K9 köpekleriyle birlikte çalışan bomba uzmanları ve atlı polisler görev yaptı. Olası kimyasal saldırı ihtimallerine karşı da önlem alan New York polisi anti kimyasal araç ve timlerini de maratonun yapıldığı güzergahın belirli noktalarında konuşlandırdı. Binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Polis helikopterleri maratonu havadan izledi. Denizde ise New York Polisi’ne bağlı botlarla birlikte sahil güvenlik botları güvenliği sağladı.

Bin dolarla başlayan New York Maratonu'nun bütçesi on milyonlara ulaştı

New York Maratonu ilk kez 1970 yılında yapıldı. Fred Lebow ve Vince Chiappetta tarafından düzenlenen ilk maratonun tamamı Central Park’ta yapılmıştı. Maratona 127 erkek koşucu katılmış sadece 55’i tamamlayabilmişti.

Maratona katılım ücreti bir dolar, maratonun toplam bütçesi ise bin dolardı. Her yıl gelişerek büyüyen New York Maratonu uluslararası bir kimlik kazandı. Bütçesi ise yıllar geçtikçe onlarca milyonla ifade edilmeye başlandı. 48 yıldır yapılan New York Maratonu sadece 2012 yılında Sandy Kasırgası nedeniyle iptal edildi. Bugün yapılan 48’inci New York Maratonu’nda kazananlara verilen para ödüllerinin toplamı bir milyon doları aştı.