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  4. 48T saatleri ve durakları nelerdir? 48T Hamidiye Mahallesi - Taksim hattı saatleri, durakları​ ve durak isimleri

48T saatleri ve durakları nelerdir? 48T Hamidiye Mahallesi - Taksim hattı saatleri, durakları​ ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:05
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İstanbul'daki otobüs hatları, şehrin farklı bölgeleri arasında ulaşım sağlamak için kapsamlı bir ağ oluşturur. Şehir merkezinden, kırsal bölgelere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren bu hatlar, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına cevap verir. Her bir hat, belirli güzergahlar izleyerek, stratejik duraklarda yolcu alır ve bırakır.

48T saatleri ve durakları nelerdir? 48T Hamidiye Mahallesi - Taksim hattı saatleri, durakları​ ve durak isimleri

İstanbul'un otobüs hatları, şehir hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Geniş ağları, modern araçları ve entegre sistemleri ile İstanbul'un dinamik yapısına katkı sağlar. Hem yerel halk hem de ziyaretçiler için sunduğu ulaşım kolaylığı, bu büyük şehrin karmaşık yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. Otobüs hatları, genellikle sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar hizmet verir. Yoğun saatlerde sefer sıklığı artırılarak, yolcu taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verilir. Özellikle iş saatlerinde, otobüsler genellikle kalabalık olur; bu nedenle yolcuların önceden plan yapmaları önerilir. Bu kapsamda, 48T saatleri ve durakları nelerdir sorusu gündeme gelir.

48T durak isimleri nelerdir?

48T otobüs hattı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan önemli bir toplu taşıma aracı olarak, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Yolcular, bu hat sayesinde şehir içindeki farklı noktalara kolayca ulaşabilirler.

48T durakları aşağıdaki gibidir:

    1. HAMİDİYE MAHALLESİ - Kağıthane
    1. BAŞAK KONUTLARI - Kağıthane
    1. EKREM CEVAHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Kağıthane
    1. HAVUZLAR MAHALLESİ - Kağıthane
    1. RAM SİTESİ - Kağıthane
    1. HALİÇ CADDESİ - Kağıthane
    1. GENÇ SOKAK - Kağıthane
    1. İMECE İLKOKULU - Kağıthane
    1. GİRNE CADDESİ - Kağıthane
    1. HZ. EBUBEKİR CAMİ - Kağıthane
    1. FERMAN CADDESİ - Kağıthane
    1. SÜLEYMANİYE CAMİİ - Kağıthane
    1. BAĞLAR CADDESİ - Kağıthane
    1. BAHÇE SOKAK - Kağıthane
    1. AYAZMA YOLU - Kağıthane
    1. KAĞITHANE - Kağıthane
    1. KAĞITHANE PARK - Kağıthane
    1. KAĞITHANE BELEDİYESİ - Kağıthane
    1. SADABAD OSMANLI ARŞİVİ - Kağıthane
    1. KAĞITHANE GARAJI - Kağıthane
    1. BOMONTİ-TÜNEL - Şişli
    1. DOLMABAHÇE-TÜNEL - Beşiktaş
    1. BEŞİKTAŞ STADYUMU - Beşiktaş
    1. DOLMABAHÇE GAZHANE CADDESİ - Şişli
    1. TEKNİK ÜNİVERSİTE - Beyoğlu
    1. GÜMÜŞSUYU - Beyoğlu
    1. TAKSİM - Beyoğlu
    1. GÜMÜŞSUYU PERON - Beyoğlu

48T saatleri

48T otobüs hattının sefer saatleri, genellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmetleri çerçevesinde düzenlenir. Bu saatler, günün farklı zaman dilimlerine göre değişiklik gösterebilir. 48T hattı, Hamidiye Mahallesi yönünden iş günleri ve cumartesi günü sabah saatlerinde genellikle 06:10 civarında seferlerine başlar. Aynı yönden son seferin saati genellikle 22:40 aralığında olabilir. Hafta sonlarında sefer saatleri, hafta içindekine göre biraz daha kısıtlı olabilir. Genellikle pazar günü aynı yönden ilk sefer sabah 06:30 civarında başlar ve akşam saatlerine kadar devam eder.

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Anahtar Kelimeler:
İETT otobüs
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