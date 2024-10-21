48T saatleri ve durakları nelerdir? 48T Hamidiye Mahallesi - Taksim hattı saatleri, durakları​ ve durak isimleri

İstanbul'un otobüs hatları, şehir hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Geniş ağları, modern araçları ve entegre sistemleri ile İstanbul'un dinamik yapısına katkı sağlar. Hem yerel halk hem de ziyaretçiler için sunduğu ulaşım kolaylığı, bu büyük şehrin karmaşık yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. Otobüs hatları, genellikle sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar hizmet verir. Yoğun saatlerde sefer sıklığı artırılarak, yolcu taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verilir. Özellikle iş saatlerinde, otobüsler genellikle kalabalık olur; bu nedenle yolcuların önceden plan yapmaları önerilir. Bu kapsamda, 48T saatleri ve durakları nelerdir sorusu gündeme gelir.

48T durak isimleri nelerdir?

48T otobüs hattı, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan önemli bir toplu taşıma aracı olarak, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Yolcular, bu hat sayesinde şehir içindeki farklı noktalara kolayca ulaşabilirler.

48T durakları aşağıdaki gibidir:

HAMİDİYE MAHALLESİ - Kağıthane

BAŞAK KONUTLARI - Kağıthane

EKREM CEVAHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Kağıthane

HAVUZLAR MAHALLESİ - Kağıthane

RAM SİTESİ - Kağıthane

HALİÇ CADDESİ - Kağıthane

GENÇ SOKAK - Kağıthane

İMECE İLKOKULU - Kağıthane

GİRNE CADDESİ - Kağıthane

HZ. EBUBEKİR CAMİ - Kağıthane

FERMAN CADDESİ - Kağıthane

SÜLEYMANİYE CAMİİ - Kağıthane

BAĞLAR CADDESİ - Kağıthane

BAHÇE SOKAK - Kağıthane

AYAZMA YOLU - Kağıthane

KAĞITHANE - Kağıthane

KAĞITHANE PARK - Kağıthane

KAĞITHANE BELEDİYESİ - Kağıthane

SADABAD OSMANLI ARŞİVİ - Kağıthane

KAĞITHANE GARAJI - Kağıthane

BOMONTİ-TÜNEL - Şişli

DOLMABAHÇE-TÜNEL - Beşiktaş

BEŞİKTAŞ STADYUMU - Beşiktaş

DOLMABAHÇE GAZHANE CADDESİ - Şişli

TEKNİK ÜNİVERSİTE - Beyoğlu

GÜMÜŞSUYU - Beyoğlu

TAKSİM - Beyoğlu

GÜMÜŞSUYU PERON - Beyoğlu



48T saatleri

48T otobüs hattının sefer saatleri, genellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmetleri çerçevesinde düzenlenir. Bu saatler, günün farklı zaman dilimlerine göre değişiklik gösterebilir. 48T hattı, Hamidiye Mahallesi yönünden iş günleri ve cumartesi günü sabah saatlerinde genellikle 06:10 civarında seferlerine başlar. Aynı yönden son seferin saati genellikle 22:40 aralığında olabilir. Hafta sonlarında sefer saatleri, hafta içindekine göre biraz daha kısıtlı olabilir. Genellikle pazar günü aynı yönden ilk sefer sabah 06:30 civarında başlar ve akşam saatlerine kadar devam eder.