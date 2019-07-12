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49 ayrı dosyadan aranan cezaevi firarisi Tavşanlı’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, bilişim suçları gibi 49 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunan ve İstanbul Silivri Cezaevinden firari olan şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, M.K.’nin Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Tavşanlı Dağçeşme Mahallesinde bir hayvan çiftliğinde saklandığı tespit edildi.

49 ayrı dosyadan aranan cezaevi firarisi Tavşanlı’da yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, bilişim suçları gibi 49 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunan ve İstanbul Silivri Cezaevinden firari olan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, M.K.’nin Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Tavşanlı Dağçeşme Mahallesinde bir hayvan çiftliğinde saklandığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından söz konusu çiftliğe bir operasyon gerçekleştirildi. Başarıyla gerçekleştirilen operasyonda M.K. yakalandı.
M.K.’nın, Şanlıurfa, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Adana, İzmir, Kilis, Bingöl, Kastamonu, Kayseri, Antalya, Erzurum, Kütahya, Mersin, Kahramanmaraş, Konya, Eskişehir, Manisa illerinden toplamda 49 ayrı dosya ile ilgili arandığı öğrenildi. Şahsın bugüne kadar ağabeyinin kimliğini kullanarak kaçtığı belirlendi.
Tavşanlı Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.K., Tavşanlı Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

49 ayrı dosyadan aranan cezaevi firarisi Tavşanlı’da yakalandı

49 ayrı dosyadan aranan cezaevi firarisi Tavşanlı’da yakalandı

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