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49 AYRI SUÇTAN ARAMA KAYDI BULUNAN İNTERNET DOLANDIRICISI YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:32 | Son Güncelleme

  İnternette sanal mağaza açarak vatandaşları dolandıran bir kişi, Pendik'te yakalandı.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
İnternette sanal mağaza açarak vatandaşları dolandıran bir kişi, Pendik'te yakalandı. 49 suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, A.D., R.K isimli bir kadının banka kartını kullanarak internet sitelerinde sanal mağaza açtı. İkinci el ürünleri sattığını söyleyen A.D. vatandaşları dolandırdı. Dolandırıcılık ihbarı üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. A.D'nin sosyal medya üzerinden özel bir yemek şirketini kullanarak sipariş verdiği tespit edildi. Ekipler, yemek şirketi üzerinden A.D'nin Pendik'te oturduğu adresi tespit etti. Yapılan baskında T.A isimine düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalanan A.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın "dolandırıcılık", "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık " ve "sesli yazılı veya görüntülü hakaret" suçlarından 49 aranma kaydı olduğu tespit edildi. A.D., emniyetteki işlemlerinini ardından 26 Ekim'de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin polis merkezine getirilmesi

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