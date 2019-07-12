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49 dolandırıcılık suçundan aranıyordu, Tavşanlı'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hakkında çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından 18 şehirde 49 ayrı suç nedeniyle yakalama kararı bulunan ve Silivri Açık Cezaevi’nden firari ettiği tespit edilen M.K.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hakkında çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından 18 şehirde 49 ayrı suç nedeniyle yakalama kararı bulunan ve Silivri Açık Cezaevi’nden firari ettiği tespit edilen M.K. (35) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında 49 ayrı suç dosyasından yakalama kararı bulunan M.K.’nın Dağçeşme Mahallesinde bir hayvan çiftliğinde saklandığı tespit ederek harekete geçti. Savcılık talimatıyla çiftliğe baskın yapan polis ekipleri M.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Silivri Açık Cezaevi’nden firar ettiği de belirlenen M.K., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüpheli M.K.’nın Kütahya ve Eskişehir’in yanı sıra Şanlıurfa, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Adana, İzmir, Kilis, Bingöl, Kastamonu, Kayseri, Antalya, Erzurum, Mersin, Kahramanmaraş, Konya ve Manisa illerindeki çoğunluğu dolandırıcılık suçları nedeniyle 49 ayrı dosya nedeniyle arandığı tespit edildi. Ayrıca M.K.’nın ağabeyinin kimliğini kullanarak sürekli yer değiştirdiği ortaya çıktı. Tavşanlı Adliyesine sevk edilen şüpheli hakkında dosyalardan tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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