49. Dünya Ekonomik Forumu

Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) “iklim değişiklikleri” ana konu olmasına rağmen, şirketlerin üst yöneticileri (CEO) ve siyasi liderlerin birçoğu hala özel jet ile İsviçre'nin Davos kasabasına gelmeyi tercih ediyor.

WEF’in yıllık olarak yayımladığı küresel risk analizine göre, iklim değişikliği ve sıra dışı hava olayları dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu tehlikeler listesinin başında geliyor.

Dünyanın süper güçleri arasında ilişkilerin kötüleşmesi ve milliyetçiliğin de giderek artması, iklim değişikliğine karşı mücadele için küresel bir anlaşmaya varmanın zor olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Davos Zirvesi'nde “iklim değişiklikleri” ana konulardan olmasına rağmen CEO ve siyasi liderlerin, özel jet ile İsviçre'nin Davos kasabasına gelmeyi tercih etmesi eleştiri konusu oldu.

Zürih Uluslararası Kloten Havaalanı işletmecisi Flughafen Zurich AG, zirve boyunca günde ekstradan 130 uçak hareketinin beklendiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük jet şirketlerinden Air Charter Service'den yapılan açıklamada ise geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 11 artışla bin 300 jetin Davos Zirvesi için havalandığı anımsatıldı.

Şirket, aynı trendin devam etmesi durumunda bu yıl dünya genelinden zirve için bin 500 özel jetin İsviçre'ye uçmasının beklendiğini duyurdu.