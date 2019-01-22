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49. Dünya Ekonomik Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

Davos Zirvesi'nde sıkı güvenlik tedbirleri dikkati çekiyor - Zirve sırasında Davos'a giden kara ve demir yolları sıkı denetime tabi tutuluyor - Yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırılmış durumda

İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda sıkı güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

"Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla başlayan zirve, yoğun güvenlik önlemleriyle yapılıyor.

İsviçre polisi ve askeri, Davos ile bağlantılı tüm kara ve demir yollarını sıkı denetime tabi tutuyor. Davos'a gelen siviller güvenlik güçlerince didik didik aranıyor.

Geçen yıl, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı zirvede, Zürih Kanton polisi güvenliği sağlamak için 20 bin saat mesai yapmıştı.

Adı geçen liderlerin katılım göstermediği bu yılki zirvede, aynı derecede güvenlik tedbirinin alınması beklenmiyor.

Buna rağmen Davos kasabasındaki yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırılmış durumda.

- Havalanı güvenlik tedbirleri

Zirvede, medya merkezi, konferans salonları ve diğer etkinliklerin yapıldığı binalara girmek için havaalanlarındaki güvenlik tedbirlerini andıran aramalar yapılıyor.

X-ray cihazlarından geçen katılımcıların dizüstü bilgisayarı ve çantası taramadan geçiriliyor.

Hafta sonu, Davos kasabasına yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki ülkenin en büyük kenti Zürih'te bine yakın küreselleşme karşıtı Davos Zirvesi'ni protesto etmişti.

Ayrıca Lozan ve Cenevre kentlerinde de zirve karşıtı gösteriler yapılmıştı.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilecek, zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek.

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