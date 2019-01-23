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49. Dünya Ekonomik Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:18 | Son Güncelleme

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Guido Sandleris: - "Arjantin ekonomisi resesyondan güçlenerek çıktı. Arjantin ekonomisi, resesyona sürüklenmesinden sonra küresel ticaretteki yavaşlamaya ve gelişmiş ekonomilerdeki faiz artışlarına karşı daha iyi hazırlandı"

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Guido Sandleris, Arjantin ekonomisinin resesyondan güçlenerek çıktığını belirterek, "Arjantin ekonomisi, resesyona sürüklenmesinden sonra küresel ticaretteki yavaşlamaya ve gelişmiş ekonomilerdeki faiz artışlarına karşı daha iyi hazırlandı." dedi.

Sandleris, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) zirvesinde düzenlenen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katıldığı, "Gelişmekte Olan Piyasalar Görünümü" başlıklı oturumda konuştu.

Sandleris, Arjantin ekonomisinin resesyondan güçlenerek çıktığını belirterek, "Arjantin ekonomisi, resesyona sürüklenmesinden sonra küresel ticaretteki yavaşlamaya ve gelişmiş ekonomilerdeki faiz artışlarına karşı daha iyi hazırlandı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin daha önce yüksek enflasyon, büyük mali ve ticari açıklarla başa çıkacak kadar güçlü olmadığını vurgulayan Sandleris, Arjantin’in mali ve ticaret açıkları açısından doğru yönde ilerlediğini ancak enflasyonun çok yüksek kalacağını söyledi.

Sandleris, Arjantin hükümetinin kemer sıkma politikalarını da savundu.

Hong Kong SAR Government Üst Yöneticisi (CEO) Carrie Lamni de Hong Kong’un ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilaflarından etkilendiğini belirterek, "Bazı ekonomilerin kurala bağlı sistemden kaçmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye, Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerle beraber çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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