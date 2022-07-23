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49 filminin setinde İsmail Hacıoğlu yüzüne fünye patladı!

23.07.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu film setinde korkutan bir kaza yaşadı. 49 adlı sinema filminin setinde İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne fünye patladı. Başarılı oyuncunun yüzünde yara ve yanıklar oluştu.

49 filminin setinde İsmail Hacıoğlu yüzüne fünye patladı!

49 adlı sinema filminin setinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Mehmet Canpolat’ın yapımcılığını üstlendiği “49” filminin çekimleri Kilis’te devam ediyor. Hakan İnan’ın yönettiği filmi Barış Erdoğan ve İlker Arslan yazdı. İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ı buluşturan filmin setinde büyük bir kaza ucuz atlatıldı.

Aksiyon sahnesinde fünye İsmail Hacıoğlu’nun yüzüne patladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; görevlinin fünyeyi planlanandan erken patlatması yüzünden yaşanan olayda ünlü oyuncuya hemen setteki ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Ekran Alıntısı

Kilis’te kaldığı otelde dinlenen Hacıoğlu’nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu.

49 FİLMİ KONUSU

49 filmi 2014’te Musul’u ele geçiren IŞID militanlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin Musul Başkonsolosluğundaki 49 Türk vatandaşını rehin almasıyla yaşanan süreci ve bu süreci başarıyla yöneten Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kahramanlık hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

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İsmail Hacıoğlu
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