HABER
  4. 49 ildeki büyük FETÖ operasyonunda yeni gelişme: 105 kişi adliyede

49 ildeki büyük FETÖ operasyonunda yeni gelişme: 105 kişi adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 49 ilde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 145 şüphelinden 105’i adliyeye sevk edildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97’si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11’i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere 176 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli 49 ilde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 145 şüphelinden 105’i adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97’si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11’i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere 176 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM), Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar kapsamında ise 145 kişi gözaltına alınmıştı. Haklarında yakalama ve gözaltı kararı olanlar arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 İlçe Jandarma Komutanının da olduğu belirtilmişti.
İzmir merkezli 49 ildeki operasyonda 105 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 105 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 1’i değişen delil durumu nedeniyle, 39’u ise etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Bursa’da feci kaza! O anlar güvenlik kamerasındaBursa’da feci kaza! O anlar güvenlik kamerasında
Doğu'da hava buz gibi; araçlara battaniye ve naylonlu önlemDoğu'da hava buz gibi; araçlara battaniye ve naylonlu önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te siyanürle intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete yüklü ceza

Siyanürle intihar eden ailenin elektriğini kesen şirkete ceza

Bocuk için hazırlıklar tamam! Böyle uyardı: Korkacaksınız

'Kışın en soğuk gecesinde ortaya çıkıyor' dedi ve uyardı!

Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Karaman’da işçi servisi devrildi! 9 yaralı

İşçi servisi devrildi! Yaralılar var

Düzce'de 'üfürükçü' operasyonu

Düzce'de 'üfürükçü' operasyonu

Karne günü kan aktı! Mardin'de kız öğrencilerin bıçaklı kavgası

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.