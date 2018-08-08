MAGAZİN

49'luk şarkıcı bikinisiyle gençlere taş çıkarttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

49'luk Jennifer Lopez'in, bikinili görüntüsü hayranlarından tam not aldı.

Alex Rodriguez'le, lüks bir yatta tatil yapan güzel sıcak görüntüler verdi.

Jennifer Lopez

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Salı günü İtalya'nın Capri kentinde lüks bir yatta görülen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, her zamankinden daha yakın görünüyorlardı.
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Jennifer Lopez, eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez'in omzuna tatlı bir öpücük kondurdu.
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Jennifer'ın 49 yaşına rağmen kusursuz fiziği ve üzerindeki mini bikinisi ise genç kızları dahi kıskandıracak cinstendi.
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Çift bol bol sohbet etti ve lüks yatın keyfini, minderlere yaslanıp güneşlenerek çıkardı.
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Kameraların kendini çektiğinden habersiz rahat hareket etti ama frikiğiyle İngiliz gazetelerine manşet oldu.
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Jennifer Lopez tatil Alex Rodriguez

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