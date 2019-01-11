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49 milyon kişinin bilgileri hafıza kartından çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 08:59 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 32 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından Nazmi Mert'e ait hafıza kartında, 49 milyon kişinin MERNİS bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Sanık Nazmi Mert, savunmasında dijital verilere usule uygun şekilde el konulup işlem yapılmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

49 milyon kişinin bilgileri hafıza kartından çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince tüm Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle birçoğu aynı dairenin eski çalışanı 32 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Darbe girişimi öncesi İstihbarat Daire Başkanlığında mühendis olarak çalışan Nusret Şehmuz Mungan, işi gereği çok defa fazla mesai yapmak zorunda kaldığını, 15 Temmuz'da da bu kapsamda görev yerinde olduğunu ileri sürdü.

'OLAYLARI TELEVİZYONDAN TAKİP ETTİM'

Olay günü İstihbarat Daire Başkanlığında bulunmasının darbe girişimi kapsamında olmadığını savunan Mungan, "15 Temmuz'dan sonra izne ayrılacağım için 3 gün boyunca mesai yaptım. Olayları televizyondan takip ettim. Darbe girişiminde bulunmam ve katkı sağlamam söz konusu değildir." savunmasını yaptı.

Üzerine atılı "FETÖ üyeliği" ve "askeri veya siyasi casusluk" suçunu da işlemediğini iddia eden Mungan, mahkeme heyetinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

49 MİLYON VATANDAŞIN BİLGİLERİ HAFIZA KARTINDA

Daha sonra savunma yapan eski İstihbarat Daire Başkanlığı personeli mühendis Nazmi Mert'e üzerine atılı suçlamalar hatırlatılarak, el koyulan eşyaları arasında bulunan bir hafıza kartında, 49 milyon kişinin Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) bilgilerinin bulunduğu ifade edildi.

Sanık Mert, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev yerine gitmediğini, girişim bitinceye kadar da evinden ayrılmadığını beyan ederek, İstihbarat Daire Başkanlığının ele geçirilmesi teşebbüsünde bulunmadığını iddia etti.

Yaptığı görevin teknik bir görev olduğunu ve bazı bilgilere erişimi konusunda kısıtlamalar bulunduğunu beyan eden Mert, bu nedenle istihbari nitelik taşıyan bilgileri elde etmesi ve yaymasının mümkün olmadığını öne sürdü.

El koyulan eşyaları arasındaki bir hafıza kartından 49 milyon kişinin MERNİS bilgilerinin tespit edilmesi konusunda da Nazmi Mert, söz konusu hafıza kartının da içinde bulunduğu dijital verilere usule uygun şekilde el konulup işlem yapılmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Savunma yapan sanıklar Bülent Günay ve Hasan Hüseyin Gerçek de suçlamaları kabul etmeyerek beraat taleplerini mahkemeye iletti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ vatandaş Mernis Nazmi Mert 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Polis eve baskın yapıp 50 kg uyuşturucu ele geçiriyor ama sırf usule uygun işlem yapılmadığı için suçlular salınıyor. Ne biçim adalet la bu. Kafayu yemişsiniz siz.
yıllarca feto için ağlayanlar,özledik dön artık diyenler,bitsin bu hasret diyenler,onun doğum gününü yıllarca bize kutlu doğum haftası diye yutturanlar,iç içe kucak kucağa yaşayanlar.bu eser sizin.ne kadar övünseniz azdır.
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