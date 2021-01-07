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49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?

07.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?

Araç plakası, taşıtların üzerinde bulunan, rakam ve harf kombinasyonlarından oluşan küçük bir tabeladır. Plakaların temel işlevi, araç hakkındaki bilgilere kolay bir biçimde ulaşmak ve gerekli işlemleri hızlıca yapabilmek şeklinde özetlenebilir. Ülkemizde 81 ile karşılık 81 il plakası vardır. Peki 49 nerenin plakası olarak geçer? 49 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plakası aracılığıyla bir aracın sahibi, hangi ile ya da ilçeye kayıtlı olduğu ve aracın trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere erişilebilir. Bundan dolayı, plakanın araç üzerine yerleştirilirken rahatlıkla görülebilecek bir biçimde monte edilmesi son derece önemlidir. Plaka üzerinde bulunan rakam ve harflerin görülmesine engel teşkil edecek bir durum ortaya çıkmamalıdır. Plaka kodları, dünyanın farklı bölgelerinde farklı şekildedir. Ülkemizde yer alan plakalarda, kodun başındaki ilk iki rakam aracın bağlı bulunduğu ili, sonraki harf ve rakam kombinasyonları ise ilçeyi gösterir. Buna ek olarak ülkemizde, ilk 67 il plaka kodu alfabetik bir sıralamaya sahipken sonraki plakaların sırası il olma tarihlerine göre düzenlenmiştir. Yazımızın devamına göz atarak "49 plakası hangi il için kullanılır? 49 kodu hangi şehirde kullanılır?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

49 Nerenin Plakası?

49 araç plakası Muş iline aittir. Gündelik hayatınızda 49 plaka imi taşıyan bir araçla karşılaşırsanız Muş iline ait olduğunu düşünebilirsiniz. Plaka numarası itibarıyla Muş ilinden bir önceki il 48 plaka numaralı Muğla, bir sonraki il ise 50 plaka numaralı Nevşehir'dir. Plaka tabelası üzerinde, il plaka kodu dışında da harf ve rakamlar bulunur. Bunlar, aracın kayıtlı olduğu ilçeye göre düzenlenir. Muş iline bağlı olan ilçelerin plaka kodları için yazımızı incelemeye devam edebilirsiniz.

Muş Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Muş ilinin merkez ilçesine bağlı olan araç plakaları "AC, AZ, J, M ve T" harfleriyle başlar.

49 AC ve AZ 001 ile 999 arası
49 J 1000 ile 1999 arası
49 M 0001 ile 9999 arası
49 T 0001 ile 0599 arası
49 T 0900 ile 9999 arası

Muş Bulanık İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Muş ilinin Bulanık ilçesine ait olan plaka kodları "D, J ve T" harfleriyle başlar.

49 D 0001 ile 9999 arası
49 J 2000 ile 2999 arası
49 T 0701 ile 0799 arası

Muş Malazgirt İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Muş ilinin Malazgirt ilçesine bağlı olan plakalar "E, J ve T" harfleriyle başlar.

49 E 0001 ile 9999 arası
49 J 3000 ile 3999 arası
49 T 0801 ile 0900 arası

Muş Varto İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Muş ilinin Varto ilçesine ait olan plakalar "F, J ve T" harfleriyle başlar.

49 F 0001 ile 9999 arası
49 J 4000 ile 4999 arası
49 T 0601 ile 0699 arası

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