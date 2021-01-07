49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?

Araç plakası aracılığıyla bir aracın sahibi, hangi ile ya da ilçeye kayıtlı olduğu ve aracın trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi bilgilere erişilebilir. Bundan dolayı, plakanın araç üzerine yerleştirilirken rahatlıkla görülebilecek bir biçimde monte edilmesi son derece önemlidir. Plaka üzerinde bulunan rakam ve harflerin görülmesine engel teşkil edecek bir durum ortaya çıkmamalıdır. Plaka kodları, dünyanın farklı bölgelerinde farklı şekildedir. Ülkemizde yer alan plakalarda, kodun başındaki ilk iki rakam aracın bağlı bulunduğu ili, sonraki harf ve rakam kombinasyonları ise ilçeyi gösterir. Buna ek olarak ülkemizde, ilk 67 il plaka kodu alfabetik bir sıralamaya sahipken sonraki plakaların sırası il olma tarihlerine göre düzenlenmiştir. Yazımızın devamına göz atarak "49 plakası hangi il için kullanılır? 49 kodu hangi şehirde kullanılır?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

49 Nerenin Plakası?

49 araç plakası Muş iline aittir. Gündelik hayatınızda 49 plaka imi taşıyan bir araçla karşılaşırsanız Muş iline ait olduğunu düşünebilirsiniz. Plaka numarası itibarıyla Muş ilinden bir önceki il 48 plaka numaralı Muğla, bir sonraki il ise 50 plaka numaralı Nevşehir'dir. Plaka tabelası üzerinde, il plaka kodu dışında da harf ve rakamlar bulunur. Bunlar, aracın kayıtlı olduğu ilçeye göre düzenlenir. Muş iline bağlı olan ilçelerin plaka kodları için yazımızı incelemeye devam edebilirsiniz.