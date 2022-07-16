MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 49 yaşındaki Heidi Klum'dan üstsüz paylaşım! Bakın nasıl sansürledi

49 yaşındaki Heidi Klum'dan üstsüz paylaşım! Bakın nasıl sansürledi

16.07.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki Heidi Klum Instagram'da sadece bikini altı giydiği üstsüz bir fotoğraf paylaştı. Ünlü model, göğüslerini saçları izle sansürledi.

49 yaşındaki Heidi Klum'dan üstsüz paylaşım! Bakın nasıl sansürledi

Alman model Heidi Klum Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Çıplaklık konusunda hiç çekinmeyen ünlü model yine ilginç paylaşımlara imza attı. 49 yaşındaki Heidi Klum, , uzun sarı saçlarıyla göğsünü kapatırken, üzerinde sadece minik pembe bikini altı vardı.

Fotoğrafın arka planında eğimli bir çimenlik, yemyeşil orman ve dağ manzarası olması dikkatlerden kaçmadı.

Ekran görüntüsü 2022-07-16 091613

Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılığa da yöneldi. Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oluyor. Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serenay Sarıkaya'dan iddialı paylaşım! Hayran bıraktıSerenay Sarıkaya'dan iddialı paylaşım! Hayran bıraktı
Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'inin son hali şaşırttı! Seneler sonra bambaşka biri olduHayat Bilgisi'nin Amil Bey'inin son hali şaşırttı! Seneler sonra bambaşka biri oldu
Şahan sosyal medyadan paylaştı: Yıllardır uçmayan THK uçağını...Şahan sosyal medyadan paylaştı: Yıllardır uçmayan THK uçağını...
Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Benzin ve motorin için ‘sonbahar’ı işaret ettiler

Yeni takımı da belli oldu! ''Lig tarihinin en büyük transferi...''

Yeni takımı da belli oldu! ''Lig tarihinin en büyük transferi...''

Cem Yılmaz, 'Her sene bu pisliği yapıyorsunuz' deyip tepki gösterdi! "Allah belanızı versin"

Cem Yılmaz, 'Her sene bu pisliği yapıyorsunuz' deyip tepki gösterdi! "Allah belanızı versin"

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Lunaparkta dehşet! Onlarca kişilik platform böyle koptu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.