49 yaşındaki Heidi Klum'dan üstsüz paylaşım! Bakın nasıl sansürledi

Alman model Heidi Klum Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Çıplaklık konusunda hiç çekinmeyen ünlü model yine ilginç paylaşımlara imza attı. 49 yaşındaki Heidi Klum, , uzun sarı saçlarıyla göğsünü kapatırken, üzerinde sadece minik pembe bikini altı vardı.

Fotoğrafın arka planında eğimli bir çimenlik, yemyeşil orman ve dağ manzarası olması dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılığa da yöneldi. Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oluyor. Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.



