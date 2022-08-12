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49 yaşındaki Heidi Klum'un gençlik sırrı dehşete soktu! "Kocamın genç kanını emiyorum"

12.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’lı yılların ünlü modeli Heidi Klum, gençlik sırrını açıkladı. Klum, "Kocam Tom Kaulitz'in genç kanını emiyorum. Tıpkı bir vampir gibi!" diyerek, espri yaptı.

49 yaşındaki Heidi Klum'un gençlik sırrı dehşete soktu! "Kocamın genç kanını emiyorum"

Dünyaca ünlü model Heidi Klum ile şarkıcı Tom Kaulitz, iki ay nişanlı kaldıktan sonra 2019'da evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden Klum, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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"EŞİME BORÇLUYUM"

49 yaşındaki Heidi Klum, "E! Online"a verdiği röportajda gençlik sırrı hakkında konuştu. Klum, genç ve güzel kalmasını eşine borçlu olduğunu ifade etti.

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"KOCAMIN KANINI EMİYORUM!"

"Kocamın genç kanını emiyorum. Tıpkı bir vampir gibi!" diyerek esprili bir açıklamada bulundu.

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Yakın zamanda eşiyle üçüncü evlilik yıl dönümünü kutlayan Heidi Klum, "Zaman akıp gidiyor ama şimdiden bir ömür geçmiş gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.
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"ESKİDEN HER İŞTE TEK BAŞIMAYDIM"

Kaulitz'le çok mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten ünlü isim, "İlk kez her şeyi konuşabileceğim bir partnerim var. Sorumlulukları paylaşabileceğim biri var. Eskiden her işte tek başımaydım. Hayatımda ilk defa gerçekten bir partnerinin olmasının nasıl olduğunu deneyimliyorum." açıklamasında bulundu.

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Heidi Klum
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