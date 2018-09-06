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49 yıl önce ölümden dönmüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 20:36 | Son Güncelleme

Gökhan ARTAN / İstanbul DHA - BOSTANCI açıklarında denize düşen Bell 430 tipi helikopterde hayatını kaybeden Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver'in 49 yıl önce denizde ölümden döndüğü ortaya çıktı.

49 yıl önce ölümden dönmüştü

Gökhan ARTAN / İstanbul DHA - BOSTANCI açıklarında denize düşen Bell 430 tipi helikopterde hayatını kaybeden Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver'in 49 yıl önce denizde ölümden döndüğü ortaya çıktı. Halil Ünver, 19 yaşındayken 1969 Aralık'ta bindiği deniz motorunun infilak etmesi sonucu yaralanmıştı. Baba İzzet Ünver ve anne Ferha Ünver de o tarihte gazeteye teşekkür ilanı vermişti. İzzet Ünver oğlu Halil Ünver'de kaza sonrası oluşan yanıkları tedavi eden Kasımpaşa Devlet Hastanesi plastik cerrahına ve hemşirelerine ilanla teşekkür etmişti.

(FOTOĞRAF)

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