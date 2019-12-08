HABER

49 yıl sonra, öğrenciyken fotoğraf çektirdikleri merdivende buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Osman Faruk Verimer İlkokulu'nun ilk öğrencileri, o dönem fotoğraf çektirdikleri merdivenlerde 49 yıl sonra yeniden buluştu.

Seyfi GÜL/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Osman Faruk Verimer İlkokulu'nun ilk öğrencileri, o dönem fotoğraf çektirdikleri merdivenlerde 49 yıl sonra yeniden buluştu. Öğrencilik günlerini yad eden mezunları, torunları yaşlarındaki okulun şimdiki öğrencileri, şarkılar söyleyerek ağırladı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki Osmangazi İlkokulu'nun yetersiz kalması üzerine Çay Mahallesi’nde inşa edilen ve 1970 -1971 yılı eğitim- öğretim döneminde eğitim verilmeye başlanan Osman Faruk Verimer İlkokulu'nun ilk öğrencileri, okul yönetiminin daveti üzerine, sosyal medyadan haberleşerek okulda buluştu. Okulda daha önceki dönemlerde müdürlük ve öğretmenlik yapanların da katılımıyla gerçekleştirilen programda, mevcut öğrenciler, söyledikleri şarkılarla mezunlara duygulu anlar yaşattı. 1970 yılında çekilen fotoğrafların yansıtıldığı sahneye, o zaman okulun bilgi yarışması ekibini oluşturanlar tek tek davet edilerek konuklara kendilerini tanıttı.

Aralarında çeşitli mesleklerde çalışan ya da emekli olanların da yer aldığı mezunlar anılarını paylaşırken, bazılarının bu okulda hem çocuklarını, hem torunlarını okutup, mezun ettiklerini anlatması, katılımcılardan alkış aldı. Okulun ilk müdürü Remzi Gonca ve öğretmenler Ayşe Gürel ile Pakdamen Kırkalı da rahmetle anıldı.

KÜMESTEN YENİ OKULA GELDİK

İlk mezunlardan Belgin Gökkaya Osmangazi İlkokulu'nda sınıf yokluğundan tavuk kümesinde ders yapmak zorunda kaldıklarını, alçak kapıdan girerken çocukken bile zorlandıklarını, bir süre sonra herkesin bitlendiğini anlattı. Gökkaya, "Bu yüzden kız- erkek hepimizin saçlarını sıfıra vurdular. Sonra Osman Faruk Verimer İlkokulu yapıldı ve buraya geldik. Burası bize dünyanın en güzel okulu gibi geldi. Çok mutlu olduk. O nedenle hiç unutmadık. Unutamayız" dedi.

Okul Müdürü Ahmet Bektaş bir süredir böyle bir buluşma için hazırlık yaptıklarını, öğretmenler Nurşen Arslan ve Mürvet Uluğ öncülüğünde kurdukları ekibin çalışması ve mezunların desteğiyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ahmet Bektaş'ın okulda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çevreci sosyal etkinliklerle öğrencilerin önemli projelere imza attığını belirtmesi ve okul adına Ege Orman Vakfı ile birlikte bir hatıra ormanı kurma çalışması içinde olduklarını dile getirmesi üzerine mezunlar ve emekli öğretmenler, bine yakın fidan bağışında bulundu. 49 yıl sonra gerçekleşen ilk buluşma, okulun merdivenlerinde birlikte fotoğraf çekimi ve 50'inci yılda daha kapsamlı ve geleneksel hale getirilecek bir organizasyonla buluşma dilekleriyle tamamlandı.

PARTNERDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttıDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttı
Eniştesinin elinden aldığı silahla başına ateş ettiEniştesinin elinden aldığı silahla başına ateş etti
Zigana dağında kızak yoğunluğuZigana dağında kızak yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Doğumdan sonra kocasına olay yorum

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EFT dolandırıcılarına operasyon! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Yakalandılar! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi

Aralık ayında deniz keyfi! Sahile akın ettiler

Halk TV satıldı mı? Serhan Asker açıkladı

Halk TV satıldı mı?

Dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 

Dev gemi boğazdan geçti! Geçişler durdu

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.