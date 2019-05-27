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49 yıldır Türk kültürünü Avusturalya'da tanıtıyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

ADANALI lokantacı Mehmet Balıkel (76), 49 yıl önce yerleştiği Avustralya’nın Melbourne kentinde Türk kültürünü tanıtmak, Türkleri ve Avusturyalılar arasındaki dostluğu pekiştirmek için gittiği günden bu yana çalıştığını söyledi.

49 yıldır Türk kültürünü Avusturalya'da tanıtıyor 

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANALI lokantacı Mehmet Balıkel (76), 49 yıl önce yerleştiği Avustralya’nın Melbourne kentinde Türk kültürünü tanıtmak, Türkleri ve Avusturyalılar arasındaki dostluğu pekiştirmek için gittiği günden bu yana çalıştığını söyledi.
1970 yılında Adana’dan Avustralya’nın Melbourne kentine giderek orada ilk Türk lokantasını açtığını belirten Balıkel, Türk kültürünü tanıtmak için kolları sıvadığını vurguladı. Kente ilk gittiği zamanlarda çeşitli fabrikalarda çalıştığını kaydeden Balıkel, "Fabrikaların ardından ilk Türk lokantasını açtım. Bir süre sonra restorana milletvekilleri, oranın sanatçıları sık sık gelmeye başladılar çünkü lezzeti çok beğeniyorlardı. İş yerimin açılışında yemekleri de bedava dağıtmıştım. Orada insanlarla güzel ilişkiler kurmayı başardık ve hem biz onları hem de onları bizi sevdi" dedi.
'TÜRKİYE’Yİ TANITMAK ŞEREFTİR'
Avustralya’da sadece para kazanmak için yaşamadığını asıl amacının Türk kültürünü oradaki insanlara tanıtmak olduğunun belirten Balıkel, "Türk toplumunu tanıtmayı kendime amaç edindim. Çok güzel de yaptığımı düşünüyorum. Türk Cumhuriyeti’ni ve Atatürk’ü oradaki insanlara tanıttım. Özellikle Türk mutfağını tadan oranın yerlileriyle ilk bağlantıyı kurmuş olduk. Onlar da bu durumdan çok memnun oldular. Şu an emekli oldum ama çalışmaya devam ediyorum. Çeşitli festivallerde Türk şerbetlerini satıyorum" diye konuştu.
Yıllar içinde birçok ilginç anıya tanıklık ettiğini söyleyen Balıkel, yıllar önce Melbourne’a İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles'ın ziyaret için geldiğini ve kendisinin ona döner ikram ettiğini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

49 yıldır Türk kültürünü Avusturalya'da tanıtıyor 49 yıldır Türk kültürünü Avusturalya'da tanıtıyor 49 yıldır Türk kültürünü Avusturalya'da tanıtıyor 49 yıldır Türk kültürünü Avusturalya'da tanıtıyor

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