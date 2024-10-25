49 yıllık ehliyetini yeniletemedi! Mahkemeler de onu haksız buldu…

Ehliyet yenilemek için son günler yaklaşırken ehliyetini yenilemeyen bir kişinin yaşadıkları gündem yarattı. Çocukken yaşadığı bir kaza sonrası iki elini kaybeden Gökhan Oktar, ehliyetini yenilemek isterken kendisini bir hukuk mücadelesi içinde buldu.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, yıllardır araç kullandığını belirten Okan, “Bürokratik engel çıkardılar, 1975 yılından bu yana araç kullanıyorum. Ehliyeti yenilemek için sağlık raporu istendi, sağlık raporu verilmedi’’ dedi. Oktar, yargı sürecini “Önce mahkemeye gittim, ‘Yetkimiz yok’ dediler. Danıştay da davayı aleyhime sonuçlandırdı. Son olarak Anayasa Mahkemesi’ne gittim. Oradan da sonuç alamadım” sözleriyle aktardı. Oktar, iç hukuk yolları tükendiği için mücadelesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacak.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Baş ve boyun hareketlerinde yüzde 50, bel hareketlerinde yüzde 75’ten fazla kısıtlılığı olanlar ehliyet alamaz. İki kolu veya tek kolu almayanlar da ehliyet alamaz. İki bacağı veya tek bacağı olmayanlar ise H sınıfı ehliyet alabilir.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır