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49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 21:00 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Muratdede Camisi’nde yangın çıktı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Muratdede Camisi’nde yangın çıktı. Cami yangınına çok sayıda itfaiye ekipleri gönderilirken 1 adet helikopter ise yangına müdahale etmek için havalandı.
Yangın, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 377. Sokak üzerinde bulunan 1970 yılında yapılan Muratdede Camisi’nin yanında bulunan metruk binadan yangının çıktığı iddia edildi. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı cami yangından dolayı tamamen kullanılamaz hale geldi.
Caminin durumunu gören cemaat ise "Hemen koştuk geldik, ikindi namazını kıldım evde dinleniyordum, o sırada telefon geldi ve koştum geldim buraya" derken bir diğer vatandaş da "Evden büyük dumanın çıktığını gördük, ondan sonra koştuk buraya geldik. İtfaiye söndürmek için devam ediyordu. Yan taraftan gelen metruk binadan yangının başlayıp, daha sonra camiye aksettiğini caminin çatısından tekrar içerinin yandığını gördük. Helikopter geldi ama yangın sönmüştü, yani yapacak bir iş yoktu" ifadelerini kullandı.
Camiye yakın olan çok sayıda apartman ve evlerin ise elektrikleri kesilerek önlem alındı. Apartmanda bulunan vatandaşlar ise kendini sokağa attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, 1 adet helikopter ise yangına müdahale etmek için havalandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı, 10 itfaiye aracı ve 25 personelin bir saatlik müdahalesinin ardından, soğutma çalışmaları başlatıldı.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı

49 yıllık Muratdede Camisi alev alev yandı
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