497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu 1982'den bugüne kadar başta terör örgütleri olmak üzere birçok alanda kritik görevler üstlendiğine dikkati çeken Uzunkaya, "Vatan ve millet söz konusu olduğunda neler yapabileceklerini gösteren bu yiğitler, hendek ve çukur operasyonlarında, Afrin'de ve daha birçok ulusal ve uluslararası görevlerde ezilenlerin, mazlumların ve yardıma muhtaçların yanında, hainlerin ise karşısında olmuştur ve olmaya devam edecektir." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, yaptığı konuşmada, Emniyet teşkilatının, mazisinden aldığı ilham ve tarih bilinciyle aziz Türk milletinin huzur ve güvenliği için çalıştığını söyledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi Komiser Yardımcısı Sezer Öcalan, bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı.

Uzunkaya, Türk Polis Teşkilatının, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milli iradenin yanında yer aldığını belirterek o gece ülkenin birliği için şehit olan 63 polisten 38'nin özel harekatçı olduğunu anımsattı.

- "Polis Özel Harekat çelik bileğimizdir"

Mezunların ilk kademe amirlik eğitimi ve Güvenlik Yönetimi tezsiz yüksek lisans eğitimi ile zorlu bir süreci tamamlayarak mezun olduklarını ifade eden Uzunkaya, mezunlara şöyle seslendi:

"Hiyerarşik bir yapıya sahip olan teşkilatımızın bel kemiğini oluşturan ilk derece amirler olarak görevinizi en iyi şekilde yerine getirmek için disiplinden taviz vermeden çalışacağınızdan asla şüphem yoktur. Unutmayınız ki kurulduğu günden bu yana iyilerin övünç kaynağı, kötülerin de adeta kabusu ve korkulu rüyası olan Polis Özel Harekat, yapılan tüm operasyonlarda etkin ve caydırıcı gücümüz olmanın yanı sıra polise ve devlete doğrultulmuş silahları tutan hain elleri paramparça eden çelik bileğimizdir."

Özel harekat komiser yardımcılarına tavsiyelerde bulunan Uzunkaya, kendilerinden, bir grubun veya yapının değil, milletin ve devletin polisi olduklarını asla akıllarından çıkarmamalarını istedi.