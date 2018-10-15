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4B'li çalışanların kadroya geçirilmesi teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 13:52 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için kanun teklifi hazırladı.

Tanrıkulu'nun, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifiyle Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Buna göre, 25 Haziran 2013'ten sonra işe başlayan 4B'li personelin, bu haktan yazılı olarak başvurmaları halinde yararlanabilmeleri hedefleniyor.

Teklifin gerekçesinde, belediyelerde, bakanlıklarda ve bakanlıklara bağlı kuruluşlarda norm kadro karşılığı, istisnasız "tam zamanlı" olarak çalışan mimar, mühendis, avukat, hemşire, programcı, çözümleyici, tekniker, teknisyen ve daha birçok üniversite bölümünden mezun sözleşmeli personelin kadro beklediği belirtildi.

Anayasadaki eşitlik ilkeleri ile taraf olunan uluslararası sözleşmelere dikkat çekilirken, sayıları 40 bini bulan sözleşmeli personelin kurum ayrımı yapılmadan, bu haktan yararlanması gerektiği, anılan anayasal ve yasal düzenlemelerden, kanunun ruhuna ve sosyal devlet ilkesine uygun düşeceği kaydedildi.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

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