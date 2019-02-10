HABER

4D'li işçilerden, salıncaklı- kaydıraklı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

MERSİN'de, asgari ücretle çalıştırıldıklarını belirten 4D kadrosundaki işçiler, salıncağa binip, kaydırakta kayarak protesto eylemi yaptı.

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, asgari ücretle çalıştırıldıklarını belirten 4D kadrosundaki işçiler, salıncağa binip, kaydırakta kayarak protesto eylemi yaptı. Merkez Toroslar ilçesindeki Lütfü Oğuzcan Parkı'nda toplanan işçiler, hükümetten sosyal ve mali haklarında iyileştirme yapılmasını istedi. Devletin kadrolu işçisi oldukları halde asgari ücretle çalıştırıldıklarını ve enflasyon farkını alamadıklarını öne süren işçiler, ellerinde; 'Sürekli işçi enflasyona yenik düştü', 'İnsanca yaşanabilir ücret istiyoruz', '4D'li işçi yüzde 4'e mahkum', 'Enflasyon farkı, tayin, terfi hakkı yok, zorla emeklilik var', 'Eşit işe eşit ücret', yazılı dövizler taşıdı. Düzenlenen eylemde işçiler adına açıklama yapan Adil Muhtaroğlu, kendilerine öngörülen düşük düzeydeki sosyal ve mali hakların sinirlerinde tahribata yol açtığını ve hastalandıklarını söyledi. Toplu sözleşme haklarının ellerinden alındığını ileri süren Muhtaroğlu, şöyle konuştu: "Uzun yıllar vermiş olduğumuz mücadele sonucu Cumhurbaşkanımızın kararıyla kamuda kadroya geçtik. Mücadelemizin meyvesi olan toplu sözleşme hakkımız kadrodan sonra uygulanmadı. Bizlere öngörülen haklar bir sözleşmeyle sınırlandırıldı. 2020 yılına kadar enflasyon farkı alamayacağız. Yüzde 20'leri aşan enflasyona rağmen, altı ayda bir yüzde 4 ücret artışı öngörülüyor. Tayin, terfi hakkımız da olmayacak. Devletin kadrolu işçisiyiz, ama asgari ücretle çalıştırılacağız. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ev geçindiriyoruz, çocuk okutuyoruz. Maddi sıkıntılarımız çok fazla. Sorunlarımızın çözümü için Mart ayında gerçekleştirilecek olan ve tüm kamuda çalışanları kapsayacak toplu iş sözleşmesine bizlerin de dahil edilmesi gerekir. İşçilerin sonunda sabır taşları çatladı. Bugün hep birlikte doktora görüneceğiz." Açıklamanın ardından, işçiler salıncakta sallanıp kaydıraktan kayan işçiler, daha sonra dağıldı.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninde konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninde konuştu (1)
Leyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek olduLeyla'nın mezarına gelinlik örten dayısı: Hayallerini gerçekleştiremeden melek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.