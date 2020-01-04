4K destekli profesyonel webcam

Kutuyu açtığımızda, kameranın yanında koruma ve taşıma kılıfıyla birlikte 2.2 metre uzunlukta USB bağlantısının çıktığını görüyoruz. Ayrıca XSplit yazılımının premium sürümü için 1 yıllık kod da bulunmakta. Ürünün güzel bir tasarımı var. Dahili mandalı sayesinde monitörünüzün köşesine ya da istediğiniz farklı bir noktaya rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz.

Logitech Brio 4K Stream Edition, adından da anlaşılacağı üzere 4K çözünürlüklü olarak yayın yapmanıza, görüntülü görüşmeler gerçekleştirmenize ve bu anları kaydetmenize imkân sunuyor. Üstelik, HDR desteği de var. Bu sayede düşük ışık koşullarında ya da ters ışıklı ortamlarda bile daha net ve iyi renklere sahip görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ek olarak, arka planı flu yaparak, gereksiz detayların görüntüye yansımasını da engelleyebilirsiniz.

Ürün, 1080p 60 FPS’de ve 4K 30 FPS’de yayın ve kayıtlar yapmanızı sağlıyor. Pek çoğumuz için 4K şu an pek gerekli olmayabilir, ancak ileriye dönük bir yatırım olarak düşünüldüğünde, gerçekten güzel bir detay. 1080p 60FPS seçeneği ise an itibarıyla çok kullanışlı. Kamera zaten görüntüleri kaliteli bir şekilde yakalayabiliyor. 30 yerine 60FPS olması sayesinde de detaylar daha net karşımıza çıkıyor. Özellikle hareketli videolarda detayların flu değil de daha net olduğunu fark ediyorsunuz. Daha net ve daha akıcı videolar, kameranın üzerinde bulunan stereo hoparlörler sayesinde de zengin işitsel detaylarla sunuluyor. Yani çoğu zaman ayrıca bir mikrofona bile ihtiyacınız olmuyor.