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  4. 4K destekli profesyonel webcam

4K destekli profesyonel webcam

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Webcam pazarında önemli isimlerden olan Logitech, yeni ürün yelpazesiyle pek çok farklı sektöre çözüm sunmayı sürdürüyor.

4K destekli profesyonel webcam

Kutuyu açtığımızda, kameranın yanında koruma ve taşıma kılıfıyla birlikte 2.2 metre uzunlukta USB bağlantısının çıktığını görüyoruz. Ayrıca XSplit yazılımının premium sürümü için 1 yıllık kod da bulunmakta. Ürünün güzel bir tasarımı var. Dahili mandalı sayesinde monitörünüzün köşesine ya da istediğiniz farklı bir noktaya rahatlıkla yerleştirebiliyorsunuz.

Logitech Brio 4K Stream Edition, adından da anlaşılacağı üzere 4K çözünürlüklü olarak yayın yapmanıza, görüntülü görüşmeler gerçekleştirmenize ve bu anları kaydetmenize imkân sunuyor. Üstelik, HDR desteği de var. Bu sayede düşük ışık koşullarında ya da ters ışıklı ortamlarda bile daha net ve iyi renklere sahip görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ek olarak, arka planı flu yaparak, gereksiz detayların görüntüye yansımasını da engelleyebilirsiniz.

Ürün, 1080p 60 FPS’de ve 4K 30 FPS’de yayın ve kayıtlar yapmanızı sağlıyor. Pek çoğumuz için 4K şu an pek gerekli olmayabilir, ancak ileriye dönük bir yatırım olarak düşünüldüğünde, gerçekten güzel bir detay. 1080p 60FPS seçeneği ise an itibarıyla çok kullanışlı. Kamera zaten görüntüleri kaliteli bir şekilde yakalayabiliyor. 30 yerine 60FPS olması sayesinde de detaylar daha net karşımıza çıkıyor. Özellikle hareketli videolarda detayların flu değil de daha net olduğunu fark ediyorsunuz. Daha net ve daha akıcı videolar, kameranın üzerinde bulunan stereo hoparlörler sayesinde de zengin işitsel detaylarla sunuluyor. Yani çoğu zaman ayrıca bir mikrofona bile ihtiyacınız olmuyor.

Logitech Brio’u USB kablosu aracılığıyla PC’nize rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Windows Hello desteği de sunan ürünün kutusunda bir de 12 ay boyunca premium kapsamında kullanabileceğiniz XSplit kodu bulunmakta. Oyun yayıncılığı mı yapmak istiyorsunuz ya da sosyal medya hesabınız üzerinden bir eğitim programı mı düzenleyeceksiniz, XSplit gibi bir uygulamaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Tabii bunun yanında kameranın OBS, Skype gibi programlara da destek verdiğini belirtmeliyiz.

Toparlamak gerekirse Brio 4K Stream Edition, an itibarıyla Logitech’in en gelişmiş webcam’lerinden. Pek çok modelde yer almadan 4K çözünürlük, arka planı bulanıklaştırma, geniş görüş lanı ve Windows Hello desteği gibi detaylara sahip. Görüntü ve ses kalitesi başarılı, üstelik kurulum ve kullanımı da çok kolay.

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Anahtar Kelimeler:
Webcam Logitech

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