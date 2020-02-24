4K ekran 5G ile buluştu: Sony Xperia 1 II tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Sony Xperia 1'in devam modelinin çıkacağından bir süredir sızıntılar yoluyla haberdardık. Sony sonunda sızıntıların önüne kesti ve bizzat gerçekleştirdiği etkinlik ile birlikte Sony Xperia 1 II'yi tanıttı.

SONY XPERİA 1 II ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia 1 II özellikleri arasında en dikkat çekici ayrıntı ekranı. Sony Xperia 1 II'nin ekranı 6,5 inç büyüklüğünde, 21:9 oranında HDR destekli OLED bir ekran. Bu ekran yüksek yenileme hızına sahip değil fakat Sony'nin dediğine göre Motion Blur Reduction teknolojisi sayesinde Sony Xperia 1 II ekranındaki görüntüyü analiz ediyor ve hareket bulanıklılığını azaltarak tıpkı 90 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran gibi çalışabiliyor. Sony Xperia 1 II'nın ekran/kasa oranı ise maalesef günümüz akıllı telefonlarına göre oldukça az. Sony Xperia 1 II'nin donanımında ise 5G desteğine sahip olan Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcisiye ise 8GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor.

Sony Xperia 1 II'de tıpkı Huawei P30 Pro'da olduğu gibi dik bir şekilde konumlandırılan 4 kameralı bir arka kamera kurulumunu tercih etmiş. Bu kameralar sırasıyla OIS destekli 12 MP f/1.7 diyafram değerine sahip ana + 12 MP f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş + 12 MP f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto ve 3D derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Xperia 1 II'de Eye AF özelliği artık hayvanlar üzerinde de çalışır bir şekilde aynen kullanılmaya devam ediyor. Sony ise yeni Android'li akıllı telefonunun AF izleme özelliği ile saniyede 20 kareye kadar hızlı çekim yapabileceğini ve bunu yapan ilk telefon olduğunu iddia ediyor. Sony Xperia 1 II'nin ön kamerası ise 8 MP. Sony Xperia 1 II, tüm bu işlemleri yapabilmek için gereken enerjisini ise 4000 mAh değerindeki bataryasından alıyor.