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4K ekran 5G ile buluştu: Sony Xperia 1 II tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

Sony, üst segment akıllı telefonu Sony Xperia 1 II'yi tanıttı. Düzenlenen etkinlik ile birlikte tanıtılan Sony Xperia 1 II, 4K ekranı ve sahip olduğu donanım özellikleri ile oldukça dikkat çekici. İşte Sony Xperia 1 II özellikleri ve fiyatı

4K ekran 5G ile buluştu: Sony Xperia 1 II tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Sony Xperia 1'in devam modelinin çıkacağından bir süredir sızıntılar yoluyla haberdardık. Sony sonunda sızıntıların önüne kesti ve bizzat gerçekleştirdiği etkinlik ile birlikte Sony Xperia 1 II'yi tanıttı.

SONY XPERİA 1 II ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia 1 II özellikleri arasında en dikkat çekici ayrıntı ekranı. Sony Xperia 1 II'nin ekranı 6,5 inç büyüklüğünde, 21:9 oranında HDR destekli OLED bir ekran. Bu ekran yüksek yenileme hızına sahip değil fakat Sony'nin dediğine göre Motion Blur Reduction teknolojisi sayesinde Sony Xperia 1 II ekranındaki görüntüyü analiz ediyor ve hareket bulanıklılığını azaltarak tıpkı 90 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran gibi çalışabiliyor. Sony Xperia 1 II'nın ekran/kasa oranı ise maalesef günümüz akıllı telefonlarına göre oldukça az. Sony Xperia 1 II'nin donanımında ise 5G desteğine sahip olan Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcisiye ise 8GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor.

Sony Xperia 1 II kamera

Sony Xperia 1 II'de tıpkı Huawei P30 Pro'da olduğu gibi dik bir şekilde konumlandırılan 4 kameralı bir arka kamera kurulumunu tercih etmiş. Bu kameralar sırasıyla OIS destekli 12 MP f/1.7 diyafram değerine sahip ana + 12 MP f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş + 12 MP f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto ve 3D derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Xperia 1 II'de Eye AF özelliği artık hayvanlar üzerinde de çalışır bir şekilde aynen kullanılmaya devam ediyor. Sony ise yeni Android'li akıllı telefonunun AF izleme özelliği ile saniyede 20 kareye kadar hızlı çekim yapabileceğini ve bunu yapan ilk telefon olduğunu iddia ediyor. Sony Xperia 1 II'nin ön kamerası ise 8 MP. Sony Xperia 1 II, tüm bu işlemleri yapabilmek için gereken enerjisini ise 4000 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

Sony Xperia 1 II-1

SONY XPERİA 1 II ÇIKIŞ TARİHİ

IP65 ve IP68 seviyesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunan Sony Xperia 1 II, Sony'den gelen bilgilere göre 2020'nin ikinci çeyreğinde satışa çıkacak. Fiyat bilgisi ise henüz yok.

Sony Xperia 1 II Teknik Özellikler

  • 6,5 büyüklüğünde 4K OLED Ekran (HDR destekli)
  • Qualcomm Snapdragon 865 işlemci
  • 8GB RAM
  • 256 GB depolama alanı
  • 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto + 3D derinlik sensörü
  • 8 MP ön kamera
  • Kablosuz şarj destekli 4000 mAh batarya
  • Dolby Atmos, Hi-Res Audio ve 360 Reality Audio desteği
  • IP65 / IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • Stereo Hoparlör

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