4K ekranlı telefonlar neden tutulmadı?

Son dönemde ekran teknolojileri üzerine önemli adımlar atıldı. Bir dönem hayal bile edemediğimiz rulo şeklinde, katlanabilen ekranlar artık mümkün ve kullanılabilir şekilde karşımıza çıkıyor.

Halihazırda televizyon modelleri için 4K çözünürlük standart hale gelmişken, 8K çözünürlüğe sahip model sayısı da günden güne artıyor.

Peki yüksek çözünürlük oranları televizyonlarda bu kadar yaygınken, telefonlarda neden hala 4K ekranlara aktif bir geçiş sağlanamadı?

Aslında Sony bir dönem 4K teknolojisine sahip modeller çıkarmıştı. Fakat bu modeller hem fiyatından, hem de 4K performansını tam olarak yansıtamamasından ötürü çok fazla tercih edilmedi.

KRİTİK NOKTA BATARYA

4K ekranlı telefonların yaygınlaşamamasındaki en önemli neden ise harcadığı enerji miktarı diyebiliriz. Pek çok telefon üreticisi, enerji tüketimini de göz önünde bulundurarak ekran tarafında HD+ ya da FHD+ ekranları tercih ediyor. 4K ekranlar söz konusu olduğunda ise bu isimlerin çekimser davrandığını söylemek mümkün.

Az önce de belirttiğimiz üzere aktif olarak 4K çözünürlük sunan bir ekran, fazlasıyla enerji tüketecektir. Dolayısıyla bu durum telefonun inaktif kullanımda bile günü çıkarmasını engelleyebilir. Şarjı bir gün bile gitmeyen bir telefonun halihazırdaki rekabette başarılı olması da çok olası görünmüyor.

Kaldı ki 4K ekranın telefon maliyetini önemli ölçüde arttıracağı da göz ardı edilmemeli.

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