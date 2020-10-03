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4K Netflix için ilginç bir donanıma ihtiyaç duyuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Apple, macOS Big Sur güncellemesi ile YouTube ve Netflix’te 4K çözünürlüğü destekleyeceğini açıklamıştı. Ancak bugün gelen bilgilere göre; HDR destekli 4K Netflix için sadece macOS Big Sur güncellemesi tek başına bir anlam ifade etmeyecek.

4K Netflix için ilginç bir donanıma ihtiyaç duyuyor

Netflix’in destek belgesine göre, Netflix içeriğinin Apple bilgisayarınızda net 4K çözünürlükte keyfini çıkarmak için macOS 11.0 Big Sur güncellemesini ve Apple T2 güvenlik yongasına sahip 2018 veya sonraki bir Mac bilgisayarda çalışan Safari tarayıcısının en son sürümünü gerekiyor.

Apple’ın kendi Mac çiplerine geçişi yıllar önce, belki on yıl önce planlanmıştı. Mühendisler, son iki yılda piyasaya sürülen Mac’lerin bir kısmını üretirken, sonunda Apple’ın kendi silikonuna geçeceklerini biliyorlardı. Bu da büyük olasılıkla enerjilerini Intel yongalarında yerleşik video kod çözücüleri için optimize etmeye harcamama kararını yönlendirdi.

T2 güvenlik yongası temelde iPhone’dan CPU, GPU ve diğer bazı parçalar hariç bir yonga üzerinde sistemdir. Sadece Hey Siri’ye güç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dahili flash depolamayı, ana Intel çipinden bir dizi kritik görevi kaldırırken anında şifreler.

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T2 temelde Intel yongalarındaki muadilleriyle aynı işi yalnızca daha hızlı gerçekleştiren donanım hızlandırmalı kodekler aracılığıyla hızlı video kodlama ve kod çözme görevi görüyor.

Bu nedenle, Apple Intel destekli 4K video kod çözme için en son Mac sistemlerini optimize etmeyi muhtemelen önemsemedi. Tüm Mac’ler yakında 4K video kodlamayı ve kod çözmeyi hızlandırmak için video hızlandırıcıları içeren Apple çiplerini çalıştıracak. İşte bu nedenle Netflix, içeriklerini 4K çözünürlükte sorunsuz bir şekilde yayınlamak için T2 çipli bir Mac kullanmayı öneriyor.

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