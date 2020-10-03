4K Netflix için ilginç bir donanıma ihtiyaç duyuyor

Netflix’in destek belgesine göre, Netflix içeriğinin Apple bilgisayarınızda net 4K çözünürlükte keyfini çıkarmak için macOS 11.0 Big Sur güncellemesini ve Apple T2 güvenlik yongasına sahip 2018 veya sonraki bir Mac bilgisayarda çalışan Safari tarayıcısının en son sürümünü gerekiyor.

Apple’ın kendi Mac çiplerine geçişi yıllar önce, belki on yıl önce planlanmıştı. Mühendisler, son iki yılda piyasaya sürülen Mac’lerin bir kısmını üretirken, sonunda Apple’ın kendi silikonuna geçeceklerini biliyorlardı. Bu da büyük olasılıkla enerjilerini Intel yongalarında yerleşik video kod çözücüleri için optimize etmeye harcamama kararını yönlendirdi.

T2 güvenlik yongası temelde iPhone’dan CPU, GPU ve diğer bazı parçalar hariç bir yonga üzerinde sistemdir. Sadece Hey Siri’ye güç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dahili flash depolamayı, ana Intel çipinden bir dizi kritik görevi kaldırırken anında şifreler.

T2 temelde Intel yongalarındaki muadilleriyle aynı işi yalnızca daha hızlı gerçekleştiren donanım hızlandırmalı kodekler aracılığıyla hızlı video kodlama ve kod çözme görevi görüyor.