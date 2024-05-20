4K ve 8K nedir? 4K mı daha iyi 8K mı? 4K ile 8K arasındaki farklar

Gerek video düzenleme alanlarında gerekse televizyon gibi teknolojik cihazlarda görüntünün iyi olması son derece önemli bir konudur. Görüntü kalitesini etkileyen en temel unsurların başında çözünürlük gelmektedir. Sayısal yönden daha çok piksele sahip olan bir görüntü, çözünürlük açısından kaliteli manasını taşımaktadır. Çözünürlük denildiğinde 4K, 8K gibi birçok farklı kavram karşımıza çıkabilmektedir. Bu noktada 4K ne anlama gelir ve 8K ne anlama gelir konularını detaylandırmak önemlidir.

Ekran çözünürlük özelliğini belirtmek için kullanılan birçok farklı kavram bulunmaktadır. Bu kavramlardan biri 4K kavramıdır. Bu noktada 4K ne demek konusu gündeme gelebilmektedir. 4K ekran çözünürlüğü televizyonların dışında bilgisayar grafiklerinde de yaygın olarak kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ekran çözünürlüğü ekrandaki dikey ve yatay piksel sayısının kaç olduğunu göstermektedir. Görüntüde ne kadar fazla piksel varsa çözünürlük kalitesi o oranda artmaktadır. 4K televizyonlarda çoğunlukla dikey olarak 2160 piksel, yatay olarak ise 3840 piksel mevcuttur. 4K ekran çözünürlüğüne sahip olan bir cihazda ortalama 8.3 milyon kadar piksel bulunmaktadır. 4K teriminde yer alan K harfi kilo olarak tanımlanmaktadır. Kilo kavramı ise ekran çözünürlüğü baz alındığında 1000 sayısına eşittir. Bu da bir TV'nin yaklaşık bir biçimde 4000 piksel yatay çözünürlüğe ulaştığı anlamı taşımaktadır.

8K nedir?

Televizyon gibi teknolojik cihazlarda ekran çözünürlüğünün iyi olması son derece önemlidir. Ekran çözünürlüğünde sıklıkla karşılaşılan kavramlardan biri 8K kavramıdır. Bu noktada 8K ne demek konusu karşımıza çıkabilmektedir. 8K teriminin sonunda yer alan K harfi kilo terimini temsil ettiği için 1000 sayısına eşit olmaktadır. 8K çözünürlüğe sahip olan cihazlarda yatay piksel sayısı 7680 iken (yani yaklaşık 8000) dikey piksel sayısı ise yaklaşık olarak 4320 pikseldir.

Piksel sayısı ne kadar fazla çoğalırsa görüntü kalitesi de o oranda artmakta ve ortaya daha kaliteli bir görüntü çıkmaktadır. 8K ekran çözünürlüğü yaygın olarak videoların oynatılması ya da kaydedilmesi için tercih edilmektedir. 8K ekrana sahip cihazlarda ortalama 33 milyon piksel bulunmaktadır.

4K mı daha iyi 8K mı?

Ekran çözünürlüğünü belirtmek için kullanılan birçok farklı kavram mevcuttur. Bu kavramlardan biri 4K, bir diğeri ise 8K terimidir. Her iki terim de birbirinden farklı özellikler içermektedir. 8K ekran çözünürlüğüne sahip olan cihazlar 7680 X 4320 piksele sahiptir. Bu oran son derece fazla olduğundan ekran görüntüsü de bir o kadar kalitedir. Bu noktada 4K çözünürlük kaç konusu karşımıza çıkabilmektedir. 4K ekran çözünürlüğüne sahip cihazlardaki piksel oranı 3840 X 2160’dır. Yani 4K çözünürlüğü toplamda 8.3 megapiksel içermektedir.

4K ile 8K arasındaki farklar nelerdir?

4K ekran çözünürlüğü ile 8K ekran çözünürlüğü arasında birçok önemli farklılık bulunmaktadır. 4K ile 8K arasındaki farklar, cihazların yansıttığı görüntü kalitesi açısından son derece önemlidir. Özellikle film izlenilen ekran 8K çözünürlüğe sahipse daha fazla ayrıntı sunmaktadır. Piksel sayısı artıkça görüntü kalitesi de arttığından 8K ekranlar daha fazla görüntü detayı vermektedir. 4K ekran çözünürlüğüne sahip olan cihazlar ise 8K gibi daha yüksek çözünürlük sunmaz. Ancak kullanıcılara yüksek oranda kaliteli görüntüler verir.





