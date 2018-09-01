4N1K İlk Aşk 8. son bölümü izle: Ela, Ali'nin annesi mi? (4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 8. son bölümü dün akşam Fox TV'de ekrana geldi. Hayranları tarafından heyecanla izlenen son bölüm sonrasında 4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. 4N1K İlk Aşk son bölümde Ece ile Sinan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Seyircilerin gözyaşları ile izlediği sahnede Sinan, Ece'ye son hediyesini verir. Diğer yandan Yaprak ile Barış, Ali'nin günlük meselesini konuşmak için Ela hoca ile görüşmek için kafede buluşmaya giderler. Ali ise tam Yaprak'a açılmaya karar verip evine gittiği sırada Yaprak ile Barış'ın gittiğini görür ve peşlerine takılır. Kafeye kadar takip eden Ali, konuşulanları duydu mu?
Yaprak'ın başı ailesi ile fena dertte! İstanbul'dan ayrılma kararı alan aileyi durdurmak için herkes seferber oluyor!
Devamsızlık olayı Yaprak’ın başına feci dert açar. Son dakika raporu bulup olayı çözmüş olsalar da Yaprak babasını bir türlü ikna edemez. Babası Antalya’ya gitme kararı alır. Bir yandan çete diğer yandan Barış, Yaprak’ın babası Taner’i vazgeçirmekten her yolu denerler. Ece, babasına okuldan ayrılacağını söyler. Tek bir şartla kalacaktır, babası annesine dönmeyi kabul ederse. Babası da bunun karşılığında Ece’den Sinan’la bir daha görüşmemelerini ister.
“Şimdi bir oyuncağın daha oldu Ece. Ben yokken konuşacağın…” ???? #aşıkolursan pic.twitter.com/YBvE09yrlu— 4N1K İlk Aşk (@4n1kfox) 31 Ağustos 2018
Barış, Yaprak’ın babasını ikna etme yolu bulmuştur, üstelik bu bahane ile sürekli Yaprak’la da birlikte olabilecektir. Sürekli Barış’ın yoluna çıkmasından sıkılan Ali, onu buluşmaya çağırır. Barış Ali’yi korkaklıkla suçlarken, Ali ise ondan Yaprak’ı en az kendisi kadar sevdiğini ispatlarsa aradan çekileceğini söyler. Günlüğü Ela Öğretmene vermeye karar veren Yaprak onu bir kafeye buluşmaya çağırır. Barışla birlikte buluşma yerine giderler ancak her ikisi de Ali’nin onları takip ettiğinden haberleri yoktur.
Ali konuşulanları duydu mu? ???? Haftaya @4n1kfox'un yeni bölümünde görüşmek üzere! #aşıkolursan @4n1kfox pic.twitter.com/jVSD6QSCST— FOX (@FOXTurkiye) 31 Ağustos 2018
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