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4N1K İlk Aşk 8. son bölümü izle: Ela, Ali'nin annesi mi? (4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 01.09.2018 08:06 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 8. son bölümü dün akşam izleyicisi ile Fox TV'de buluştu. Son bölümden sonra 4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. 4N1K İlk Aşk son bölümde Ece ile Sinan'ın ayrılık sahnesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Yaprak ile Barış, Ela hoca ile önemli bir şey konuşmak için kafede buluşurlar. Fakat Ali de tam Yaprak'a açılmak isterken onları görür ve takip eder. Ali konuşulanları duydu mu? İşte 4N1K İlk Aşk 8. son bölümü izleme bağlantısı ve özel sahneleri

4N1K İlk Aşk 8. son bölümü izle: Ela, Ali'nin annesi mi? (4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 8. son bölümü dün akşam Fox TV'de ekrana geldi. Hayranları tarafından heyecanla izlenen son bölüm sonrasında 4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. 4N1K İlk Aşk son bölümde Ece ile Sinan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Seyircilerin gözyaşları ile izlediği sahnede Sinan, Ece'ye son hediyesini verir. Diğer yandan Yaprak ile Barış, Ali'nin günlük meselesini konuşmak için Ela hoca ile görüşmek için kafede buluşmaya giderler. Ali ise tam Yaprak'a açılmaya karar verip evine gittiği sırada Yaprak ile Barış'ın gittiğini görür ve peşlerine takılır. Kafeye kadar takip eden Ali, konuşulanları duydu mu?

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaprak'ın başı ailesi ile fena dertte! İstanbul'dan ayrılma kararı alan aileyi durdurmak için herkes seferber oluyor!

Devamsızlık olayı Yaprak’ın başına feci dert açar. Son dakika raporu bulup olayı çözmüş olsalar da Yaprak babasını bir türlü ikna edemez. Babası Antalya’ya gitme kararı alır. Bir yandan çete diğer yandan Barış, Yaprak’ın babası Taner’i vazgeçirmekten her yolu denerler. Ece, babasına okuldan ayrılacağını söyler. Tek bir şartla kalacaktır, babası annesine dönmeyi kabul ederse. Babası da bunun karşılığında Ece’den Sinan’la bir daha görüşmemelerini ister.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE

Barış, Yaprak’ın babasını ikna etme yolu bulmuştur, üstelik bu bahane ile sürekli Yaprak’la da birlikte olabilecektir. Sürekli Barış’ın yoluna çıkmasından sıkılan Ali, onu buluşmaya çağırır. Barış Ali’yi korkaklıkla suçlarken, Ali ise ondan Yaprak’ı en az kendisi kadar sevdiğini ispatlarsa aradan çekileceğini söyler. Günlüğü Ela Öğretmene vermeye karar veren Yaprak onu bir kafeye buluşmaya çağırır. Barışla birlikte buluşma yerine giderler ancak her ikisi de Ali’nin onları takip ettiğinden haberleri yoktur.

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