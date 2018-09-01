4N1K İlk Aşk 8. son bölümü izle: Ela, Ali'nin annesi mi? (4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 8. son bölümü dün akşam Fox TV'de ekrana geldi. Hayranları tarafından heyecanla izlenen son bölüm sonrasında 4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. 4N1K İlk Aşk son bölümde Ece ile Sinan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Seyircilerin gözyaşları ile izlediği sahnede Sinan, Ece'ye son hediyesini verir. Diğer yandan Yaprak ile Barış, Ali'nin günlük meselesini konuşmak için Ela hoca ile görüşmek için kafede buluşmaya giderler. Ali ise tam Yaprak'a açılmaya karar verip evine gittiği sırada Yaprak ile Barış'ın gittiğini görür ve peşlerine takılır. Kafeye kadar takip eden Ali, konuşulanları duydu mu?

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaprak'ın başı ailesi ile fena dertte! İstanbul'dan ayrılma kararı alan aileyi durdurmak için herkes seferber oluyor!

Devamsızlık olayı Yaprak’ın başına feci dert açar. Son dakika raporu bulup olayı çözmüş olsalar da Yaprak babasını bir türlü ikna edemez. Babası Antalya’ya gitme kararı alır. Bir yandan çete diğer yandan Barış, Yaprak’ın babası Taner’i vazgeçirmekten her yolu denerler. Ece, babasına okuldan ayrılacağını söyler. Tek bir şartla kalacaktır, babası annesine dönmeyi kabul ederse. Babası da bunun karşılığında Ece’den Sinan’la bir daha görüşmemelerini ister.