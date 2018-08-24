4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 24 Ağustos Cuma Fox TV yayın akışı

4N1K İlk Aşk 8. yeni bölümü bu akşam olacak mı dizinin sevenleri merak ediyor. Büşra Yılmaz'ın eserinden sinemaya iki film olarak uyarlanan yapım, dizi olarak Fox TV'de 4N1K İlk Aşk adıyla yayınlanmaya başladı. Dizinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve bugün 4N1K İlk Aşk yeni bölüm günü. Fakat Fox TV yayın akışında yeni bölümü değil bir önceki bölümü yer alıyor. Bayram nedeniyle ara verilen 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanabilir. İşte 24 Ağustos Cuma Fox TV yayın akışı...
10.08.00 Çalar Saat Canlı
10.45 İnadına Aşk
13.00 Aşk Yeniden
16.30 Bizim Hikaye
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Canlı
20.00 Baş Belası
21.45 4N1K İlk Aşk
00.30 Deli Dumrul
02.15 İlk Buluşma
03.45 4N1K İlk Aşk
05.45 Hayat Sevince Güzel
Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali’den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali’nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali’ye gönderirler. Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış’ın eline geçer.
4N1K İLK AŞK 7. SON BÖLÜM İZLE
Yaprak’ın ise başı devamsızlıktan derttedir. Hastanede Ali’nin yanında olması ona pahalıya patlamıştır. Eğer kaybolan okçuluk raporunu bulmazsa devamsızlıktan kalacaktır. Sonunda hastaneye getirilişi hakkında gerçekleri öğrenen Ali, Barışla ödeşmek ister ve ona “Benden bir iste ne olursa yapacağım” der. Barış da Yaprak’a aşkını itiraf etmesini ister. Eğer kabul ederse aralarından çıkacağına söz verir. Herkes kayıp raporun kopyasını bulmak için seferber olurken Barış günlüğün kime ait olduğunu bulmuştur. Sinan ise hiç ummadığı bir anda Müdür ile annesinin ayrılmadığını öğrenir.
Ali artık Yaprak’tan bir şey saklamayacak. Yeni bölümde görüşürüz! #arkadaşk pic.twitter.com/mV2yOAXs1k— 4N1K İlk Aşk (@4n1kfox) 17 Ağustos 2018
4N1K İlk Aşk son bölümde Ali hastaneden taburcu olur fakat kendisini kurtaranın Barış olduğunu öğrenmesi keyfini kaçırır. Ali'nin günlüğünün de Barış'ın eline geçmesi ikili arasında gerilimi artırır. Fakat Barış, Yaprak'a aşkını itiraf etmesi karşılığında günlüğü vermeyi kabul eder. Bakalım Ali, büyük itirafı Yaprak'a yapabilecek mi? Yaprak nasıl tepki verecek? Bu soruların cevabı aşağıdaki linkten takip edebileceğiniz 4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanında...
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