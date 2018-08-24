4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 24 Ağustos Cuma Fox TV yayın akışı

4N1K İlk Aşk 8. yeni bölümü bu akşam olacak mı dizinin sevenleri merak ediyor. Büşra Yılmaz'ın eserinden sinemaya iki film olarak uyarlanan yapım, dizi olarak Fox TV'de 4N1K İlk Aşk adıyla yayınlanmaya başladı. Dizinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve bugün 4N1K İlk Aşk yeni bölüm günü. Fakat Fox TV yayın akışında yeni bölümü değil bir önceki bölümü yer alıyor. Bayram nedeniyle ara verilen 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanabilir. İşte 24 Ağustos Cuma Fox TV yayın akışı...

24 AĞUSTOS CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

10.08.00 Çalar Saat Canlı

10.45 İnadına Aşk

13.00 Aşk Yeniden

16.30 Bizim Hikaye

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Canlı

20.00 Baş Belası

21.45 4N1K İlk Aşk

00.30 Deli Dumrul

02.15 İlk Buluşma

03.45 4N1K İlk Aşk

05.45 Hayat Sevince Güzel

4N1K İLK AŞK 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali’den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali’nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali’ye gönderirler. Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış’ın eline geçer.