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4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı: Çete çığlık çığlığa!!! (4N1K İlk Aşk son bölümü izle)

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2018 07:55 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'de Cuma akşamları ekrana gelen Büşra Yılmaz'ın eserinden uyarlanan dizinin beklenen fragmanı geldi. 4N1K İlk Aşk son bölümde Ali, kafede yapılan konuşmanın ne kadarını duyduğu merak ediliyordu. 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanında Ali "Kimin annesi?" diye soruyor. Diğer yandan okula yeni gelen bir öğrenci, çeteye şok fena korkutuyor. İşte 4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı...

4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı: Çete çığlık çığlığa!!! (4N1K İlk Aşk son bölümü izle)

4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Cuma akşamı heyecanla izlenen 4N1K İlk Aşk son bölümü çok heyecanlı bir yerde bitmişti. Yaprak ile Barış, Ela öğretmenin Ali'nin annesi olabileceğini düşünüyor ve bunu ona sormak için kafede buluşuyorlar. Ali ise onları gizlice takip ediyor. Günlükteki yazılara bakarak bu kanıya varan Yaprak ile Barış, Ela öğretmene "Siz Ali'nin annesi misiniz?" sorusunu sordukları zaman Ali ortaya çıkmıştı. Ali ne kadarını duydu diye merak ediliyordu. 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanında Ali sadece "Kimin annesi?" diye soruyor. Diğer yandan okula yeni gelen belalı bir öğrenci, çeteyi fena korkutmuş durumda. Çetenin çığlık çığlığa kaçışı yeni öğrenciyi merak ettiriyor. İşte 4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm fragmanı...

4N1K İLK AŞK 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaprak'ın başı ailesi ile fena dertte! İstanbul'dan ayrılma kararı alan aileyi durdurmak için herkes seferber oluyor!

Devamsızlık olayı Yaprak’ın başına feci dert açar. Son dakika raporu bulup olayı çözmüş olsalar da Yaprak babasını bir türlü ikna edemez. Babası Antalya’ya gitme kararı alır. Bir yandan çete diğer yandan Barış, Yaprak’ın babası Taner’i vazgeçirmekten her yolu denerler. Ece, babasına okuldan ayrılacağını söyler. Tek bir şartla kalacaktır, babası annesine dönmeyi kabul ederse. Babası da bunun karşılığında Ece’den Sinan’la bir daha görüşmemelerini ister.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE

Barış, Yaprak’ın babasını ikna etme yolu bulmuştur, üstelik bu bahane ile sürekli Yaprak’la da birlikte olabilecektir. Sürekli Barış’ın yoluna çıkmasından sıkılan Ali, onu buluşmaya çağırır. Barış Ali’yi korkaklıkla suçlarken, Ali ise ondan Yaprak’ı en az kendisi kadar sevdiğini ispatlarsa aradan çekileceğini söyler. Günlüğü Ela Öğretmene vermeye karar veren Yaprak onu bir kafeye buluşmaya çağırır. Barışla birlikte buluşma yerine giderler ancak her ikisi de Ali’nin onları takip ettiğinden haberleri yoktur.


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