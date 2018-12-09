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4'üncü günde de trafik tabelasına çıktı, trafik aksadı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 16:53 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, Perşembe gününden beri yol üzerindeki trafik tabelalarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ.

4'üncü günde de trafik tabelasına çıktı, trafik aksadı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, Perşembe gününden beri yol üzerindeki trafik tabelalarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ. bugün de eylemini sürdürdü. Körfez ilçesinde trafik tabelasına çıkan Hasan İ. polis tarafından ikna edilirken, eylem nedeniyle D-100 karayolu İzmit yönü ulaşıma kapatıldı.
​Kocalei'de Hasan İ., perşembe ve cuma günü İzmit'te, dün de Başiskele ilçesinde trafik tabelalarına çıkarak intihara kalkıştı. Hasan İ., bu kez de D-100 karayolu Körfez Kaymakamlığı karşısında bulunan trafik tabelasına çıktı. Hasan İ.'yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 Karayolu İzmit yönü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım daha sonra yan yoldan sağlandı.
İtfaiye ekipleri Hasan İ.'nin atlama ihtimaline karşı yolun altında şişme yatak açtı. Her gün işsiz olduğu, alacağını olduğu gibi çeşitli nedenler öne süren Hasan İ. yetkililerle görüşmek istediğini söyledi. Polisler, Hasan İ.'ye yetkililerle görüşme sözü verdi. Bunun üzerine ikna olan Hasan İ. aşağı indirildi.
Hasan İ. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

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