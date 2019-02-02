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4'üncü kat balkonundan atlayan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 16:57 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki balkondan atlayan psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sabriye E (48), yaşamını yitirdi.

4'üncü kat balkonundan atlayan kadın öldü

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki balkondan atlayan psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sabriye E (48), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Ezine ilçesi Seferşah Mahallesi, 128 Evler Sitesi'nde meydana geldi. İddiya göre, psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullanan evli ve 1 çocuk annesi Sabriye E., oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki balkonundan atladı. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sabriye E.'nin öldüğünü belirledi. Sabriye E.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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4'üncü kat balkonundan atlayan kadın öldü4'üncü kat balkonundan atlayan kadın öldü

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