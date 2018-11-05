4'üncü kat balkonundan çarşafla inerken düşen kadın öldü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Gazipaşa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan Didem Kiriş (42), iddiaya göre çarşafla bir alt katın balkonuna inmeye çalışırken, dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Kiriş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay geç saatlerde Gazipaşa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ve bekar olduğu belirtilen Didem Kiriş, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki balkon demirliklerine bağladığı çarşaf ile bir alt katın balkonuna inmeye çalıştı. Kiriş'i çarşafla sarkarken fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Bu sırada elleri çözülen Didem kiriş, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Didem Kiriş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. bekar olan Kiriş'in cesedi Bursa Adli Tıap Kurumu'na kaldırıldı.

Çevresinde sevilen bir kişi olarak tanınan Didem Kiriş'in ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı. Kiriş'in çarşafla balkondan sarktığını öne süren komşuların ifadesini alan polis, genç kadının sır ölümünü aydınlatmak için soruşturmayı sürdürüyor.

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