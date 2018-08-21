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4'üncü kat balkonundan düşen alzheimer hastası öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 10:54 | Son Güncelleme

ÇORUM’da Alzheimer hastası Dursun Öztürk (80), oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi.

4'üncü kat balkonundan düşen alzheimer hastası öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Alzheimer hastası Dursun Öztürk (80), oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Hava almak için 4'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan Dursun Öztürk, bir anda dengesini kaybedip düştü. Öztürk'ün düştüğünü gören bina sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dursun Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Alzheimer hastası olduğu belirtilen Öztürk'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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4'üncü kat balkonundan düşen alzheimer hastası öldü

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