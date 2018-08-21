4'üncü kat balkonundan düşen alzheimer hastası öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Alzheimer hastası Dursun Öztürk (80), oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Hava almak için 4'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan Dursun Öztürk, bir anda dengesini kaybedip düştü. Öztürk'ün düştüğünü gören bina sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dursun Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Alzheimer hastası olduğu belirtilen Öztürk'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Kuduz teşhisi konuldu! Sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Öncelik o illerde
Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!
Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Aygül Özkan'a Almanya'da başbakanlık teklifi!
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Otomobilin yanışını böyle izlediler!
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum