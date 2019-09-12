4'üncü kat balkonundan düşen çocuk, öldü

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde 4'üncü katın balkonundan düşen Suriyeli ailenin çocuğu Kader Hüseyin (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Ortaklar Mahallesi Meydan Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Suriyeli ailenin balkonda oynayan kızları Kader Hüseyin, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. Yaralı çocuk, ambulansla, Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ağır yaralanan Kader Hüseyin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

