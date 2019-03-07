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4'üncü katın balkonundan düşen Cennet Nida ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan dışarı bakarken, dengesini kaybedip, toprak zemine çakılan Cennet Nida Y.

4'üncü katın balkonundan düşen Cennet Nida ağır yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan dışarı bakarken, dengesini kaybedip, toprak zemine çakılan Cennet Nida Y. (13), ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Evlerinin balkonundan dışarı bakan Cennet Nida Y., dengesini kaybedip, toprak zemine çakıldı. Küçük kızın düştüğünü görenler, hemen ailesine haber verdi. Korku içinde aşağı inen aile bireyleri, sağlık ekibine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Cennet Nida'yı ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cennet Nida Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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4'üncü katın balkonundan düşen Cennet Nida ağır yaralandı4'üncü katın balkonundan düşen Cennet Nida ağır yaralandı

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