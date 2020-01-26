4'üncü katın balkonundan düştü, hastanede öldü

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek, düşen Ali Çetin Özpınarcı (72), iş yerinin tabelasına çarpıp, beton zemine çakıldı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Özpınarcı, yaşamını yitirdi.

​Olay, saat 15.00 sıralarında, Eşrefpaşa Caddesi'nde bulunan apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Yalnız oturduğu evinde balkona çıkan Ali Çetin Özpınarcı, iddiaya göre, dengesini kaybedip, düşerek, iş yerinin tabelasına çarptıktan sonra beton zemine çakıldı. Özpınarcı'nın 10 metre yükseklikten düştüğünü görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Özpınarcı'yı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Çetin Özpınarcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Özpınarcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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