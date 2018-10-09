HABER

4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 01:27 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Hayrettin G.

4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Hayrettin G. (22), 4'üncü katın balkonunda dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Hayrettin G. hastanede tedaviye alındı.
Olay, İnegöl İlçesi Yenimahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evinin balkonunda alkol aldığı öne sürülen Hayrettin G., korumalıklara yaslanırken dengesini kaybedip düştü. Hayrettin G.'nin düştüğünü fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Hayrettin G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar oluşan Hayrettin G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

PARTNERBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlarBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlar
Arızalı aracını iterken otomobilin çarptığı sürücü ağır yaralandıArızalı aracını iterken otomobilin çarptığı sürücü ağır yaralandı
TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla kırılan kol davası, AİHM'e gidecekTOMA'dan sıkılan tazyikli suyla kırılan kol davası, AİHM'e gidecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.