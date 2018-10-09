4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Hayrettin G. (22), 4'üncü katın balkonunda dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Hayrettin G. hastanede tedaviye alındı.

Olay, İnegöl İlçesi Yenimahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evinin balkonunda alkol aldığı öne sürülen Hayrettin G., korumalıklara yaslanırken dengesini kaybedip düştü. Hayrettin G.'nin düştüğünü fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Hayrettin G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar oluşan Hayrettin G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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