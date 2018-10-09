4'üncü katın balkonundan düşüp yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Hayrettin G. (22), 4'üncü katın balkonunda dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Hayrettin G. hastanede tedaviye alındı.
Olay, İnegöl İlçesi Yenimahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evinin balkonunda alkol aldığı öne sürülen Hayrettin G., korumalıklara yaslanırken dengesini kaybedip düştü. Hayrettin G.'nin düştüğünü fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Hayrettin G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar oluşan Hayrettin G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum