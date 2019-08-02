4'üncü kattan asansör boşluğuna düşen genç yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasının mobilya atölyesine giden Talha Ceyhan (14), 4'üncü katta bulunan yük asansörünün boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl'ün Mobilya Sanayi Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait atölyenin 4'üncü katına çıkan Talha Ceyhan, karanlıkta görmediği yük asansörü boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç, ailesinin yardımıyla kurtarılarak, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



