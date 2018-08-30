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4'üncü kattan atlayan kadın, yine ameliyat oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

BURSA'da, kayınpederi A.Y.'nin 4'üncü kattaki evinin önüne kurulan iskeleye çıkıp, kendisini boşluğa bırakarak, intihar girişiminde bulunan ve yaralı kurtulan 3 çocuk annesi Songül Y.'nin (29) tedavisi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürdürülüyor.

4'üncü kattan atlayan kadın, yine ameliyat oldu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, kayınpederi A.Y.'nin 4'üncü kattaki evinin önüne kurulan iskeleye çıkıp, kendisini boşluğa bırakarak, intihar girişiminde bulunan ve yaralı kurtulan 3 çocuk annesi Songül Y.'nin (29) tedavisi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürdürülüyor. Çenesinin ardından sol bacağından ameliyat edilen Songül Y.'nin şikayetçi olduğu eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Muş'ta yaşayan Songül Y., 3 yıl önce R.Y. ile evlendi. Evliliklerinin ilk gününden itibaren eşinden ve eşinin ailesinden hakaret ve şiddet gördüğünü iddia eden Songül Y., 3 ay önce, 'Hasan' ve 'Hüseyin' adını verdikleri ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Bir süre sonra rahatsızlanan bebeklerine göbek fıtığı tanısı konulan Songül Y., ikizlerinin tedavisi için eşinin ailesinin bulunduğu Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine geldi. Geçen hafta, kayınpederinin Kayapa Mahallesi'ndeki apartmanına sıva amacıyla kurulan iskeleye çıkan Songül Y., 4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan ve vücudunda kırıklar oluşan Songül Y., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, çenesinden ameliyat edildi.
Songül Y., 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra polise verdiği ifadesinde, "Eşimin ailesi Bursa'da yaşıyordu. İkiz bebeklerime 'göbek fıtığı' tanısı konuldu. Kayınpederim tedavi için beni Bursa'ya çağırdı, geldik. Onların hakaret ve tehditleri burada da devam etti. Olay günü bıçakla üzerime saldırdılar. Kendimi odaya kapattım. Kilidi açınca pencerenin önündeki iskeleye çıkıp yürüdüm ve kendimi boşluğa bıraktım. Eşimden, kayınpederimden, kayınvalidem A.Y. ve kaynım B.Y.'den şikayetçiyim" dedi. Vücudunda birçok kırık bulunan Songül Y., çenesinin ardından dün de sol bacağından ameliyat edildi.
ŞİKAYETÇİ OLDUĞU AİLESİ İFADE VERDİ
Öte yandan Songül Y.'nin ifadesinin ardından polis, Muş'tan Bursa'ya gelen eşi R.Y., kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıp, ifadelerini aldı. 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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4'üncü kattan atlayan kadın, yine ameliyat oldu4'üncü kattan atlayan kadın, yine ameliyat oldu4'üncü kattan atlayan kadın, yine ameliyat oldu4'üncü kattan atlayan kadın, yine ameliyat oldu

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