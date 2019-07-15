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4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

SAMSUN'da apartmanın 4'üncü kat penceresinden çıplak halde düşerek ağır yaralanan Hülya D.

4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da apartmanın 4'üncü kat penceresinden çıplak halde düşerek ağır yaralanan Hülya D. (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, Hülya D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Çığlık seslerini duyan çevre sakinleri, apartmanın bahçesinde yerde yatan çıplak kadını görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Hülya D. olduğu belirlenen kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya D., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
DAHA ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ
4 yıl önce intihara teşebbüs ettiği, bir süredir ise psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hülya D.'nin birkaç gündür yakın çevresine "İçimde fırtınalar kopuyor" dediği ifade edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaydan 2 saat önce apartmandan ayrılan Hülya D.'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşının ifadesine başvurdu.

FOTOĞRAFLI

4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı

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