4'üncü kattan düşen Beyza öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü öne sürülen Beyza Doğan (19), yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde, Budak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katında ailesiyle oturan Beyza Doğan, iddiaya göre, hava almak için balkona çıktı. Doğan, aşağı bakarken, bir anda dengesini kaybedip, düştü. Gürültüyü duyan aile fertleri, pencereden bakınca kızlarını yerde hareketsiz yatarken, gördü. Feryat eden aile, sokağa inerken, ihbarla olay yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ölümüyle ailesi ve yakınlarını yasa boğan Beyza Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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