4'üncü kattan düşen çocuğu iş yerinin gölgeliği kurtardı

Karaman'da, apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düşen çocuğun hayatını, çarptığı iş yerinin gölgeliği kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Hacı Celal Mahallesi'nde, bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonuna çıkan 13 yaşındaki Şahsenem Can, dengesini kaybederek apartmanın altında bulunan fırının gölgeliğinin üzerine düştü.
Gölgeliğin üzerindeki kaplama malzemesinin kırılmasıyla demir profillere takılı kalan çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Yaralanan Can, Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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